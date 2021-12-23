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Kılıçdaroğlu, dolar satışını Meclis’e taşıyor: Birileri vurgun yaptı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolar ve avronun rekor seviyede düştüğü gece döviz alıp-satanların araştırılmasını istedi.
Kılıçdaroğlu, dolar satışını Meclis’e taşıyor: Birileri vurgun yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Aralık akşamı yeni ekonomik tedbirleri açıklamıştı. Buna göre TL mevduat sahipleri, mevduatın sonunda eğer artış varsa döviz farkını devletten alacak.

 

 

Yeni modelin açıklanmasının ardından hem avro hem de dolarda 5 liralık bir gerileme yaşanmıştı. Yeni sistemin üzerinden 24 saat geçmeden milyar dolarlık satış görülmüştü.

Adana’da yerel Koza TV’ye konuşan CHP lideri, ‘birilerinin vurgun yaptığını’ savundu.

Kılıçdaroğlu, “Doları 18 liraya kadar çıkardılar, sonra birileri gitti milyon dolarlarını Türk Lirası’na çevirdi. Hükümet bu kararı aldı, dolar düştü 13 liraya… Dünyanın parasıyla gitti 13 liradan dolarını satın aldı” ifadesini kullandı.

 

CHP liderinin açıklamasından satır başları şöyle:

* Taş atıp kolu yorulmadı. Elinde viski bardağı keyfine baktı, oturduğu yerden milyon dolarlar kazandı. Kim yaptı bunu? Yönetenler yaptı… Bununla ilgili bir araştırma önergesi vereceğiz Meclis’e. Diyeceğiz ki; “Bu üç-dört günde kim ne kadar dolar aldı, kim ne kadar dolar sattı?”

* Bunu bir çıkarın görelim bakalım. Bu vurguncuları görmemiz lazım. Bunların kayıtları var devlette. Adanalı kardeşlerim de şahit olsunlar, bizim bu önergemize ‘ret’ oyu verecekler.

 

* Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Onun için erken seçim istemiyorlar. Tam bir vurgun dönemi yaşadık. Dolar baronlarına hizmet eden bir siyasi iktidar var.

* Dolar baronlarına iki türlü hizmet yapılır… Birincisi; dolar kuruyla oynayarak onların dolar alıp satarak vurgun yapmaları, ikincisi de Londra’daki dolar baronları, dünyanın tefecileri onlara dünyanın faizini ödersiniz. 19 yılda 179 milyar dolar faiz ödendi.

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