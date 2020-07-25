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Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla iktidar olacağız, firavunun iktidarını yıkacağız

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Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla iktidar olacağız, firavunun iktidarını yıkacağız
Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla iktidar olacağız, firavunun iktidarını yıkacağız

Türkiye'deki 5 sorun alanının demokrasi, ekonomi, eğitim, dış politika ve toplumsal barış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu sorunları, millet ittifakı ortakları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte çözeceklerini ifade etti.

CHP Lideri, millet ittifakı ortaklarını kastederek, “Önümüzdeki ilk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız, Maltepe'nin izdüşümü...Firavunların iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuracağız. Her firavunun bir Musası, her Nemrut'un bir İbrahim'i vardır. Herkese saygı duyarak, vatandaşın ayağının turabı olacağız” diye konuştu.

13 Maddelik “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni açıkladı Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin 100. Yıldönümünü kutlayacağı 2023 sonrası ve iktidar hedeflerini içeren 13 maddelik '2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” açıkladı, ardından da delegelerin oyuna sundu.

13 maddelik beyannameyi delegelerin oyuna sundu. Beyanname oy birliği ile kabul edildi.

'Partili yanlı cumhurbaşkanlığına son verilecek'

Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı beyanname şöyle:

1-Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçeceğiz. Öncelikle geniş bir toplumsal mutabakat sağlanacak her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan uzak yeni bir anayasa yapılacaktır. Düşünceyi ifade örgütlenme basın özgürlüğü koşulsuz güven altına alınacaktır.

2-Toplumsal barış ve huzur sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunlar demokrasi temelinde, TBMM öncülüğünde çözülecek. Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kürt sorununu egemen güçlerin manivela olarak kullanmasına asla izin vermeyeceğiz. Kadın erkek fırsat eşitiliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli devlet politikası haline getirilecektir.

3-Devlet yönetimi ve toplumsal sistemde liyakat sistem esas alınacaktır. Devlet hizmeti çıkar amaçlı yapılmasına engel olunacak hizmet yandaşa değil vatandaşa verilecek.

4-Seçim yasası değişecek milletin vekilini millet seçecek. 12 Eylül'ün eseri olana seçim barajı kaldırılacak, millet iradesinin Meclis'e tam yansıması sağlanacak. Seçim yasası değişikliği ile cinsiyet kotası getirilece, k kadınların parlamentoda temsili yasal güvence altına alınacaktır.

5-Siyasi ahlak yasası çıkarılacak, siyaset kirlilikten arındırılacak, vatandaş ile siyasetçi arasındaki güven yeniden inşa edilecektir. Milletin seçtiği vekillere ve meclise itibarı iade edilmiş olacak .

6-Kamu İhale Kurumu, rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Tüm kamu ihalelerinin şeffaf kamuya açık kayırmacılıktan uzak anlayışla yapılması sağlanacak.

7-Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacak ve TBMM'de kesin hesap komisyonu kurulacak. Ulusal vergi konseyi kurulacak ve raporları her sene resmi gazetede yayımlanacak. Kesin hesap komisyonununun başkanı muhalefetten olacak. Çünkü vatandaşa millete hesap vereceğiz. Kendini denetletmekten korkmayan bir iktidar olacak.

8-Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacak. Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana hedefi olcak. Planlama örgütü tarımı stratejik sektör olarak görecek.

'YÖK kaldırılacak'

9-Eğitim sistemi tüm bileşenlerin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır. Darbecilerin getirildiği YÖK kaldırılacak. Tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili yatılı teknoloji liseleri kurulacak, ihtiyacı duyulan işgücü yaratılacak.

10-Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacak. Bunu da bir siyasi parti ilk biz seslendiriyoruz. Bizim de kuş görme ağaç, orman deniz, güneşi görme hakkımız var. Gelecek kuşaklara da bu hakkı devretmek bizim görevimizdir.

11-Aile destekleri sigortası kurulacak, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Vatandaş devlet yardımlarını hakkı olarak görecek.

12-Yeni bir merkez -yerel dengesi oluşturulacak. Yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak, kayyum uygulamalarına son verilecek, seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacaktır.

13- Akılcı, barışçıl gerçekçilikten sapmayan uluslararı hukuka ve meşruiyete önem veren bir dış politika izlenecektir. Kurucu üyelerini İran Irak Suriye ve Türkiye'nin olacağı bölgemizde huzur barış istikrar oluşturmayı hedefleyen Ortadoğu Barış İşbirliği Teşkilatı (OBİT) kurulacak. Ortadoğu huzur ve barış adasına dönüştüreceğiz.

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