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Kılıçdaroğlu: Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim, tüm partileri ziyaret etmem demokrasinin gereğidir

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Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim.
Kılıçdaroğlu: Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim, tüm partileri ziyaret etmem demokrasinin gereğidir

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir” dedi.

Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, “HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis’te HDP’li Başkanvekili’nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP’li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek” diye konuştu.

“İmamoğlu ve Yavaş’ın atanana kadar belediye başkanlıklarından ayrılmaları gerekmiyor, seçime kadar kampanya boyunca birlikte çalışacağız”

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması konusuyla ilgili de şunları söyledi:

“Sayın İmamoğlu da Sayın Yavaş da çok değerli iki arkadaşımız. Çok başarılı iki belediye başkanımız. Sadece belediye başkanı oldukları illerde değil Türkiye’nin neresinde bir sorun olsa hemen o sorunu da çözmek üzere yardıma koşan iki belediye başkanımız. Seçimden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacakları tarihe kadar belediye başkanlıklarından ayrılmaları gerekmiyor. Böyle bir hukuki zorunluluk yok. Bu nedenle seçime kadar kampanya boyunca da birlikte çalışacağız. Hiçbir sorun yok.”

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından HDP'den tebrik mesajı gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlamış ve kendisini görüşmeye davet etmişti.

İyi Parti lideri Meral Akşener, diğer partilerin HDP ile görüşmeye itirazı olmadığını fakat kendisinin böyle bir diyaloğa girmeyeceğini söylemişti.

Öte yandan CHP liderinin HDP’yi 14 Mart Salı günü ziyaret edeceği iddiası kulislere yansımıştı.

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