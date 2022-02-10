  • BIST 2.050,42
  • Altın 790.56997
  • Dolar 13.518
  • Euro 15.4524
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

»
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı bir video ile yüksek elektrik faturalarına tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı bir video ile yüksek elektrik faturalarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a elektrik faturalarındaki KDV oranını yüzde 1'e indirmesini öneren Kılıçdaroğlu, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını da geri al, faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç, bırak insanlar rahat bir nefes alsın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi.

Aylardır bugünlerin kapıda olduğunu sık sık dile getirdiğini ve bir "kara kış fonu" oluşturulması çağrısı yaptığını ifade eden Kılıçdaroğlu, yüksek elektrik faturalarının arkasında özelleştirmelerin yattığını savundu. Kılıçdaroğlu, "Elektrik özelleştirmelerine bakacak olursanız çok tanıdık isimleri orada da görürsünüz. 'Beşli Çete'yi oraya da soktu Erdoğan, o çete ne yaptı; soydu, süpürdü" şeklinde konuştu.

"Kara kış fonu için artık çok geç"

Fon için artık çok geç olduğunu, daha hızlı bir şekilde önlem alınması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, yüzde 18 olan Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 1'e düşürülmesini önerdi. Kılıçdaroğlu, "Yaza kadar KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa vatandaşın her 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir avantaj olacak. Buradan Saray'a seslenmek istiyorum; derhal ama derhal KDV'yi yüzde 1'e indir" çağrısı yaptı.

Konuşmasında belediyelere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Askıda Fatura" hareketinizi bu kez asgari ücret altında geliri olan ailelerin faturalarına odaklanmak için başlatılmasını istedi. Kılıçdaroğlu, "Halkın belediyeleri olarak bu ailelerin yanında olalım. Olalım, çünkü olmaz isek Allah korusun ama bu kış açlık ölümleri ile karşılaşabiliriz" dedi.

Alevi dernekleri de fatura ödemeyeceğini açıklamıştı

Alevi Dernekleri Federasyonu da cemevlerine gelen elektrik faturaların tepki göstererek ödememe kararı aldığını duyurmuştu. Federasyon Başkanı ve Garip Dede Dergahı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, yaptığı açıklamada yüksek faturalarla ilgili Çarşamba günü mahkemeye başvuracaklarını söylemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP’den Falyalı mesajı: Susurluk dönemi geri geldi09 Şubat 2022 Çarşamba 00:10
  • Anne Karnındaki İkizlerden Birinin Yaşaması İçin Anomali Saptanan Diğerinin Kalbi Durduruldu08 Şubat 2022 Salı 21:07
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!08 Şubat 2022 Salı 20:07
  • TC Merkez Bankasından Döviz Mevduatı Kararı08 Şubat 2022 Salı 19:06
  • Yunan adalarına feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başladı08 Şubat 2022 Salı 17:41
  • Türkiye'de elektrik zammı: Esnaf tepkisini faturaları camlarına asarak gösteriyor08 Şubat 2022 Salı 17:40
  • Çavuşoğlu, Yunanistan’a ve AB’ye Veryansın Etti08 Şubat 2022 Salı 17:29
  • Ukrayna Bayraktar SİHA'larını test edecek08 Şubat 2022 Salı 14:12
  • TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Üçüncü ittifak için partiler arasında bir zemin oluştu08 Şubat 2022 Salı 13:42
  • CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından hükümete: Belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır08 Şubat 2022 Salı 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti