Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı bir video ile yüksek elektrik faturalarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a elektrik faturalarındaki KDV oranını yüzde 1'e indirmesini öneren Kılıçdaroğlu, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını da geri al, faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç, bırak insanlar rahat bir nefes alsın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi.

Aylardır bugünlerin kapıda olduğunu sık sık dile getirdiğini ve bir "kara kış fonu" oluşturulması çağrısı yaptığını ifade eden Kılıçdaroğlu, yüksek elektrik faturalarının arkasında özelleştirmelerin yattığını savundu. Kılıçdaroğlu, "Elektrik özelleştirmelerine bakacak olursanız çok tanıdık isimleri orada da görürsünüz. 'Beşli Çete'yi oraya da soktu Erdoğan, o çete ne yaptı; soydu, süpürdü" şeklinde konuştu.

"Kara kış fonu için artık çok geç"

Fon için artık çok geç olduğunu, daha hızlı bir şekilde önlem alınması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, yüzde 18 olan Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 1'e düşürülmesini önerdi. Kılıçdaroğlu, "Yaza kadar KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa vatandaşın her 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir avantaj olacak. Buradan Saray'a seslenmek istiyorum; derhal ama derhal KDV'yi yüzde 1'e indir" çağrısı yaptı.

Konuşmasında belediyelere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Askıda Fatura" hareketinizi bu kez asgari ücret altında geliri olan ailelerin faturalarına odaklanmak için başlatılmasını istedi. Kılıçdaroğlu, "Halkın belediyeleri olarak bu ailelerin yanında olalım. Olalım, çünkü olmaz isek Allah korusun ama bu kış açlık ölümleri ile karşılaşabiliriz" dedi.

Alevi dernekleri de fatura ödemeyeceğini açıklamıştı

Alevi Dernekleri Federasyonu da cemevlerine gelen elektrik faturaların tepki göstererek ödememe kararı aldığını duyurmuştu. Federasyon Başkanı ve Garip Dede Dergahı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, yaptığı açıklamada yüksek faturalarla ilgili Çarşamba günü mahkemeye başvuracaklarını söylemişti.