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Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım

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"Tüm öğretmenler kadrolu olacak"
Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2012 yılında en düşük memur maaş asgari ücretin 2 buçuk katıydı. Şu anda bu oran 1.4'lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım" dedi. 

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Kamu. Memurlar." başlığı ile paylaştığı videoda, memurlara seslendi. "Polislerin çalışma saatleri günde 12-13 saati, ayda 240-250 saati buluyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Polis intiharlarının arkasında yatan sebeplerden biri de bu" ifadelerini kullandı. "Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız" sözünü burada da yineleyen Kılıçdaroğlu, tüm öğretmenlerin kadrolu olacağı vaadini de tekrarladı.

Kılıçdaroğlu, videoda, şu ifadelere yer verdi:

"En düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım"

"Kısa, net bir video daha. Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri barkları viranedir. Borca sürüklenmişlerdir. Ben bu haksızlığa seyirci kalamam. Ben rakam insanıyım. Rakama bakarım, kararı veririm. 2012 yılında en düşük memur maaş asgari ücretin 2 buçuk katıydı. Şu anda bu oran 1.4'lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak.

"Polis intiharlarının arkasında yatan sebeplerden biri de bu"

Sevgili memur kardeşlerim. Bay Kemal hayatının 27 buçuk yılını devlette geçirdi. Memurlara baharı getirecek biri varsa inanın bana o da Bay Kemal'dir. Ha şunu da ekleyeyim; memurlarımız tek sorunu maaş da değil.  Birçok sorunla cebelleşiyor boğuşuyorlar. Hepsini biliyorum. Mesela polislerin çalışma saatleri günde 12-13 saati, ayda 240-250 saati buluyor. Polis intiharlarının arkasında yatan sebeplerden biri de bu. 1 milyon 200 bin öğretmenimiz, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı emanet ettiğimiz kıymetlilerimiz.

"Tüm öğretmenler kadrolu olacak"

Kalabalık sınıflardan, okullarda hijyen sorununa ve malzeme sıkıntısına kadar pek çok imkansızlıklar içinde görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Bugün Denizli mitingimizde de söyledim. 15 Mayıs'tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacağız. Atama bekleyen 100 bin öğretmenimizi, öğrencileriyle buluşturacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız. Tüm öğretmenler kadrolu olacak. 

Daha neler yapacak neler bu Bay Kemal. Bekleyin, görün." 

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