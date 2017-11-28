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Kılıçdaroğlu, Erdoğan Ailesi'ni yurt dışına para kaçırmakla suçladı

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Kılıçdaroğlu, Erdoğan Ailesi'ni yurt dışına para kaçırmakla suçladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yurt dışına milyonlarca dolar kaçırdığını öne süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iddialarına ilişkin belgeler sunarken yeni açıklamalarda bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile ve yakınlarının İrlanda Denizi'ndeki Man Adası'nda 1 sterlinlik bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiğini öne sürdü.

İddialarına ilişkin belgeler de gösteren CHP lideri, daha önce suçlamalarını ispatlaması hâlinde istifa edeceğini açıklayan Erdoğan'ı bu vaadini gerçekleştirmeye çağırdı.

Kılıçdaroğlu, 1 Ağustos 2011'de Man Adası'nda kurulan şirketin tek yönetim kurulu üyesi Sıtkı Ayan'ın 15 Kasım 2011'de bu şirketi Kasım Öztaş'a devrettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'a soruyorum: Sıtkı Ayan kimdir, tanıyor musun? Eminim benden çok daha iyi biliyorsun kim olduğunu? Peki bu Kasım Öztaş'ı tanıyor musun? Eminim onu da çok yakından tanıyorsun."

Suçladığı isimleri tek tek saydı

CHP lideri, söz konusu şirkete 15 Aralık 2011 ile 4 Ocak 2012 tarihleri arasında Türkiye'den para gönderdiğini iddia ettiği isim ve miktarları ise şöyle sıraladı:

"Oğlu Ahmet Burak Erdoğan: 3 milyon 750 bin dolar. Kardeşi Mustafa Erdoğan: 3 milyon 750 bin dolar. Eniştesi Ziya İlgen: 3 milyon 750 bin dolar. Dünürü Osman Ketenci: 2 milyon 250 bin dolar. Eski Özel Kalem Müdürü Mustafa Gündoğan: 1 milyon 500 bin dolar."

CHP lideri, "Bütün bu paraların swift mesajları elimizde. Bu swift mesajı ne demek diyeceksiniz? Ben de bilmiyordum, tabii sordum. Yurt dışına dolar gönderirken bu mesajla gönderiyorsunuz. 'Bu beni tatmin etmez' dedim. Bankaların dekontu lazım dedim. Bunlar dekontlar. 'Bu belgeler sahte' diyecekler. Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır. Yurt dışındaki şirketin kayıtlarında da var. Sağa sola kaçmaya gerek yok. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın" diye ekledi.

Erdoğan "İspatlarsan istifa ederim" demişti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarına yönelik suçlamalarını ilk olarak partisinin geçen haftaki grup toplantısında dile getirmişti. CHP lideri, Erdoğan'a, "Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün, yurtdışında, vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor muydun?" sorusunu yöneltmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine CHP liderine 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açan Erdoğan önceki gün de, "Yurtdışında hangi bankada Tayyip Erdoğan'ın hesabı var? Bunu ispatla. İspatlayamadığın takdirde senin siyaseti bırakman lazım, ispatladığın takdirde ben siyaseti ve cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım" demişti.

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