Kılıçdaroğlu: Erdoğan miyav dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik sözlerini ‘kedi miyavlaması’na benzetti.

CHP lideri, “Herkes bekliyordu ki aslan gibi kükreyecek. Ama kedi gibi miyavladı” dedi.

Erdoğan dünkü konuşmasında Biden’a ‘beklenenden hayli yumuşak’ karşılık vermiş, dahası, her şeye rağmen Biden’la ‘yeni bir dönemin kapılarını aralayacağına inandığını’ söylemişti.

Klıçdaroğlu Meclis grup konuşmasında şunları söyledi:

“Beceriksiz bir yönetimin Türkiye’yi getirdiği noktadır bu. Erdoğan tam üç gün sustu. Erdoğan’ın trolleri ‘Ey Kılıçdaroğlu ne diyeceksin’ diye sosyal medyada bekliyorlardı. Erdoğan bir dünya lideri, Erdoğan bir aslan… Erdoğan bir kükreyecek ki herkes duyacak bu kükremeyi. Erdoğan konuştu, bırakın aslanı kedi gibi bir miyavlama sesi geldi.

Kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktan aciz olan bir kişiyle karşı karşıyayız. ‘Acaba biraz sert konuşursam başıma bir şeyler gelir mi?’ Türkiye yönetilmiyor, savruluyor.

Türkiye’nin kuruluşundan bu yana 1915 olaylarını Amerika’daki hiçbir başkan soykırım olarak tanımlamazken neden şimdi tanımladı. Bu soru önemli. Asıl sorulması gereken soru bu. Biden’a kızmanın bir alemi yok. O kendi iç politikasının gereğini yapıyor.