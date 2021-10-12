AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Amerika'nın İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya'da Fransa'da kuyruklar yiyeceklerini bulamıyorlar " ifadelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, Türkiye'nin büyümesi ve ilerlemesi önündeki en büyük takozdur" dedi. Kılıçdaroğlu, "Pes ya orada kişi başına gelir 50 bin-30 bin dolar ya. Adam hayal aleminde geziyor. Ve bu devasa TC devletini yönetiyor. Sen Adana'da miting yaparken polisin yemeyip bıraktıkları yiyecekleri o gariban vatandaşların nasıl topladığını görmedin mi sen? Göstermediler mi sana? Erdoğan artık Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, "Teröre karşı hep birlikte durduk durmak zorundayız terörü bir insanlık suçu olarak gördüm kimin veya kimler tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin lanetledik. Ankara Katliamı yüreğimizde derin bir yara olarak duruyor. 102 yurttaşımız hayatını kaybetti" ifadeleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bunların içinde 9 yaşında Veysel de vardı. Terörün bu kadar acımasız olduğunu biliyoruz. O sebepler her birimizin tek tek veya kitleler halinde teröre karşı çıkması lazım" diye başladı. Aynı zamanda adalet istiyoruz ülkemizde. Adaleti 83 milyon adına istiyorum. Masum insanların hapishanelerde kin ve intikam duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Yazıktır günahtır. Osman Kava, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapiste? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz."

'3600 SAĞLANINCAYA KADAR HER GÜN DİLLENDİRECEĞİM'

Konuşmasında 3600 ek gösterge konusuna da değinen CHP lideri, "3600'ü her seferinde söyledik, emeklilere ikramiye gibi. En sonunda Erdoğan söyledi vereceğim diye. Sonunda sözümüzü dinlemeye başladı, iyiye işaret. Sen yaparsan milletvekillerimiz evet diyecek. 3600 sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim. Herkes dinlesin; öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlileri, infaz koruma memurlarına 3600'ü vereceksiniz, vermezseniz söke söke alacağız. EYT'lilerin de haklarını teslim edeceğiz. Yapıyorsan yap. Onların da sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"20. yüzyılda terörden en büyük acıyı yaşayan ülkelerin başında Türkiye gelir. Teröre karşı hep birlikte durduk. Bir insanlık suçu olarak gördük her yerde her ortamda kimin tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin lanetledik. 10 Ekim 2015 Ankara Katliamı yüreğimizde derin bir yara olarak duruyor. 103 yurttaşımızın hayatını kaybetti. Bunların içinde 9 yaşında Veysel de vardı. Veysel'in günahı neydi?

'83 MİLYON ADINA ADALET İSTİYORUM'

Adalet istiyoruz kendi ülkemizde. Kendim için istemiyorum, 83 milyon adına adalet istiyorum. Masum insanların kin ve intikam duygusuyla hapishanede tutulmasını istemiyorum. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapishanede? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Kin ve öfke ile devleti yönetmeyeceğiz.

Milletvekili arkadaşlarım kalabalık gruplar halinde programlanmış belli illere gidiyorlar. İzmir'e gittiler. 8 ilçe, 41 merkez ve mahalle, 190 köy ziyaret edildi. Hepsinin derdi aynı. Hayat pahalılığı herkesin dilinde.

Türkiye'yi bu hale getirdi? Çiftçi, memur, esnaf, ev hanımı kardeşim size sesleniyorum. Bize yetkiyi vereceksiniz, dostlarımızla birlikte bu ülkede nasıl bir bahar havası estireceğimizi göreceksiniz. Gerçekten de bahar havası estireceğiz, herkesi kucaklayacağız. Kimseye kötülük yapmayacağız. Dertlisiniz biliyorum. Ciddi sorunlar var biliyorum ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güçlü ülkedir sadece yönetilmiyor temel sorunu bu. Türkiye'yi adaletle, ahlakla, bilgiyle, birikimle, liyakatle yöneteceğiz. Herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimleri ilgili ülkelerdeki maliye bakanlıklarına bildirmeye başlandı. yakında bu 7 milyon yurttaşımızın büyük bir kısmı Fransa'nın Almanya'nın Hollanda'nın vergi daireleriyle muhatap olacak .Çoğu vergi vermediniz diye cezalarla karşı karşıya kalacak. Hükümeti defalarca uyardık. Önce yurt dışındaki vatandaşları uyarın pandemi sürecini gerekçe gösterin bunu derhal uygulamaya koymayın dedik. Yapmadılar. Temel Bey de uyardı. Orada insanlarımız ceza ödeyecekler en azından hazırlıklı olsunlar neyi nasıl yapacaklarını bilerek vergi dairesine gitsinler. Ama bu da olmadı!

'EĞER DEVLETİ YÖNETTİĞİNİ ZANNEDİYORSAN KAĞIT TOPLAYICILARA SOSYAL GÜVENLİK SAĞLAYACAK UYGULAMAYI YAPACAKSIN'

Kağıt toplayıcıların üstüne baskı kurulmaya başlandı .Depoları basıldı. Kağıtlar ellerinden alındı götürüldü satıldı başkalarına para verildi. Bunlarda vicdan var mı ya! Ahlak var mı! Benden randevu istediler siz gelmeyin dedim, gittim. Bunlar hırsızlık yapmıyorlar yolsuzluk yapmıyorlar vergi cennetlerinde hesap açmıyorlar. Vergi ödemiyorlar diye söyleniyor, hayır efendim vergimizi de öderiz' diyorlar. Ama baskı kuruyorlar. Gittim biri bana derdini anlattı; 'Ben edebiyat biyoloji mezunu öğretmenim. 4 yıldır ben de bu işi yapıyorum. Ben başımı öne eğip bunu yapıyorsan tam uçurumun kenarında kendime tutunacak bir dal bulduysam ve birileri gelip benim emeğini hiçe sayıyorsa ben burada bir sıkıntı duyuyorum' diyor Sen sıkıntı duymuyorsun kardeşim zorluklarla mücadele ediyorsun. Birileri gelip senin emeğini çalmak istiyor. Biz onların yanında olacağız. Saray'da oturan zata söylüyorum, eğer sen devleti yönettiğini zannediyorsan bunlara sosyal güvenlik sağlayacak uygulamayı yapacaksın. Sen yapmazsan milletin iradesiyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvencesi olacak.

3600 EK GÖSTERGE

Toplumun her kesimine hitap ediyoruz. 3600 ek göstergeyi yıllardır söylüyorum. Yıllardır söyledim. Tıpkı emeklilere iki maaş ikramiye gibi. Sonunda Erdoğan, '3600 ek göstergeyi vereceğim' dedi. Demek ki sözümüzü dinlemeye başladı. Yap sen yaptın da ben elinden mi tuttum? Sanıyor ki Kılıçdaroğlu bunu bir kez söyledi bitti. 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar ben ve arkadaşlarım her gün dillendireceğiz.

2018'den bu yana 41 ay geçmiş. 2022'de yapacağız diyor. Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim Meclis açık. Niye getirmiyorsun? Yine başka bir gerekçe uyduracak vaadinden kaçacak. Artık seni kimse seçmeyecek sen kusura bakma. Beşli çeteye gelince eli çok bereketli. Buradan söylüyorum herkes dinlesin. Öğretmen, sağlık çalışanı, polisler, din görevlileri, infaz koruma memurları bunların tamamına 3600'yü vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız.

'ERDOĞAN, 83 MİLYONU BİR AVUÇ TEFECİYE TESLİM ETTİ'

Bunlar kışa hiçbir hazırlık yapmamışlar. Tefeciye gelince her türlü para veriliyor. Sadece 9 ayda ödedikleri faiz 124 milyar lira. 9 ayda! 9 ayda vatandaşa ne verdiniz? Sadece zam verdiler. Bundan bir ay önce yine bu kürsüde vatandaşlara soruyorlar. O zaman Türkiye iyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 16 civarındaydı. Son çalışmalar şunu gösteriyor; bu oran yüzde 9'a düşmüş durumda. AK Partili seçmenlere soruyorlar; iyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 18, yüzde 82'si kötüye gidiyor diyor. Türkiye'nin kötüye gittiğini artık hepimiz biliyoruz. Bütün vatandaşlarıma özellikle AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 83 milyonu bir avuç tefeciye telsim etti.

128 milyar dolar da böyle gitti. Daha kış gelmeden 2021’in ilk beş ayında 1 milyon 525 bin abonenin elektriği kesildi! Saray duyuyor mu acaba bunu? Bakanlar duyuyor mu bunu? Onların tamamının tuzu kuru. İradesini saraya kiraya vermiş olanlar TBMM’de halkın sorunlarını çözemezler. Yine ilk beş ayda 674 bin abonenin de doğalgazı kesildi. Bu hanelerde bu kış ne olacak? Ben düşünüyorum. Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin mensupları da düşünüyor. Ama iki partinin hiç umurunda bile değil. AK parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. İnsanlar açlıktan mı ölmüş? Hayır efendim fazla yemiş onun için öldü diyecekler. Geldiğimiz nokta budur!"

1 YILDA TAM 31 KEZ DOĞALGAZ VE AKARYAKITA ZAM YAPILDI

Hangi fedakârlığı yaptın? Milletin yararına hangi fedakarlığı yaptılar? Doğalgazda elektrikte suda yiyecekte hangi faydayı getirdiler? Bunu söyleyen zat devleti yönetiyor, 2020 ekiminden 2021 ekimine kadar tam 31 kez doğalgaz ve akaryakıta zam yaptılar. Devleti yönetenler önümüzdeki kara kışın maliyetini hesaplamak zorundadır.

Çıkıyor milletin önüne komedi gibi, 'Amerika'nın İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin' Allah akıl fikir versin. Aynı şekilde, 'Almanya'da Fransa'da kuyruklar yiyeceklerini bulamıyorlar' pes ya orada kişi başına gelir 50 bin-30 bin dolar ya. Adam hayal aleminde geziyor. Ve bu devasa TC devletini yönetiyor. Sen Adana'da miting yaparken polisin yemeyip bıraktıkları yiyecekleri o gariban vatandaşların nasıl topladığını görmedin mi sen? Göstermediler mi sana? Erdoğan artık Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur. Türkiye'nin gelişmesinin, büyümesinin önündeki en büyük takozdur."