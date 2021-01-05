Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı eleştirmeye kaç kişi cesaret ediyor; Evren'i kaç kişi eleştirebiliyordu; 12 Eylül neyse 20 Temmuz da odur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, “Menderes erken seçim açıklaması yapsa, darbe olmayabilirdi” sözleri ve AKP’den gelen tepkiler konusunda, “20 Temmuz sivil darbesini yapan darbeciler bizden hesap soruyor. Askeri darbeye de sivil darbeye de karşıyız” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına kelepçe takılmasına ilişkin görüntüyü de “sivil darbenin sonucu” olarak gördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ayrı ayrı çalıştıklarını, ileride bir araya gelerek, ortak bir metin oluşturulabileceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, seçime her yönüyle hazır olduklarını, müthiş projeler açıklayacağını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’de, kurmaylarıyla birlikte gazetecilerle buluştu, basının 2021 yılına yönelik sorularını yanıtladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan’ın da katıldığı toplantıda, Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Mağdurları biz savunacağız”

“Yeni yılın ilk günlerinde sert tartışmalar olduysa da bütün vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Hiçbir zaman haksızlığın yanında olmadım. Mağdurun hakkını korumak bize düşer. Çünkü mağdur vatandaş sesini çıkarttığında ya savcı çağırıyor ya da sosyal medyada linç ediliyor. Bu mağdurların hakkını biz savunacağız. Savunduğumuzda bize çok sayıda haksız eleştiri de geliyor ama vatandaşlarımızın ferasetine, sağduyusuna güveniyorum. Kim doğruyu söylüyor, en iyi bilen vatandaşımızdır. Farklı partilere oy verebilirler ama şu gerçek, siyasette her ortamda doğruyu söylemek önemli bir konudur. Siyasetçinin samimi olması lazım. Devleti yönetenlerin samimi olması, vatandaşları bölmemesi lazım. Ayrıştırmaması lazım. Türkiye’nin dünya kadar sorunu var. Nereye dokunsanız sorun yumağı ile karşı karşıyasınız.

“Mutfaklarda yangın var”

Mutfaklarda yangın var. İnsanlar gerçekten de perişan. Böyle bir ortamda, kısır tartışmaların içine girmek yerine, vatandaşların var olan sorunlarını çözmeye siyaset kurumunun kilitlenmesi gerekmez mi? Her soruna çözüm ürettik ve her sorun için hükümetin önüne çözüm koyduk. Eksik ya da yanlış bulabilirler ama onlar da çözüm koysunlar. Çözemiyorlarsa demeliler ki biz Türkiye’yi yönetemiyoruz.

“Türkiye yönetilmiyor”

Bunu söyleyemiyorlar ama yönetemedikleri gerçeği ile karşı karşıyayız. Türkiye yönetilmiyor. Bakınız ekonomide aldıkları kararlar, taban tabana ters. Bir dönem geliyor faizi düşürelim, bir dönem faizi artıralım. Döviz yükselsin, döviz düşsün. Ekonomiyi neden dövizle faiz arasında bir eksene oturttular. Bu ülkenin büyümeye, istihdama, üretime ihtiyacı yok mu? Bunlar unutulan kavramlar.

“Halktan yana yönetseler, tefecilerin kucağına oturmazlardı”

İşsizlik gerçekten yakıyor. Torpili olan iş buluyor. Torpili olmayan isterse KPSS’den 95 alsın, 100 alsın eleniyor torpili olmadığı için. Devlet yönetiminde torpil olur mu? Devlet liyakat üzerine inşa edilmez mi? Liyakat, ahlak kavramını neden, hangi gerekçeyle unuttuk. Bütün bunlar 2021’de önümüzdeki sorunlar. 20’den 21’e sorunları devraldık. Artık yeter diyoruz, çözüm üretin. 18 yılda Türkiye Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale geldi. Bu soruma Erdoğan asla girmiyor, yanıt vermiyor. Soruyorum, 18 yıldır ülkeyi yönetiyorsun. 19. Yıla girdik. Nasıl olur da 83 milyon vatandaşı Londra’daki bir avuç tefeciye teslim ettin. Dünyanın en yüksek faizini ödüyoruz, neden? Almanya’ya bakın, negatif faizle borçlanıyor. Yani borç verenler, ayrıca para veriyorlar. Parayı işlettiği için. Biz de faiz ödüyoruz. Neden? Bütün bunların tartışılması lazım… Bütün bu işler halktan yana mı, halktan yana mı yoksa bir avuç tefeciden yana mı davranacak ülkeyi yönetenler? Halktan yana yönetseler işsizlik olmazdı, tefecilerin kucağına oturmazdı hükümet, kimse adalet sorunu var mı diye sormazdı. Sokaktaki çocuk bile adalet sorunu olduğunu biliyor.

“Sorunu çözecek olan, “vitrin süsü” demeyecek”

2021’de de Türkiye’nin bütün sorunlarına çözüm üreteceğiz. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sorunu çözecek olan insanın kimliği önemlidir. Sorunu çözecek insan halk gibi yaşamalıdır. İşsizlik varsa odaklanmalıdır. Adalet, adalet, adalet diyecektir. İsrafa izin vermeyecektir. 13 uçakla gezmeyecektir. 3 bin korumayla gezmeyecektir. Yazıktır, günahtır, israf haramdır, karşı çıkacaktır. Vatandaşları arasında ayrım yapmayacaktır. Hiçbir kadına vitrin süsü demeyecektir. Kendi vatandaşına hakaret etmeyecektir. Her türlü eleştiriyi saygıyla karşılayacaktır. Demokrasiye inanacaktır. Demokrasinin erdemini, bütün İslam dünyasına da anlatacaktır. Bu topraklar bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o gece uyumayacaktır.



Sorunu çözecek insanın nitelikleri budur. Vatandaşlara sesleniyorum, bu vatandaşlara sahip insanlara oy veriniz, yanında durunuz. Sorunu vatandaş yaşıyor. Sorunu çözecek insan konteynırlardan, Pazar artıklarından insanlar geçinirken, 18 yılda nasıl bu ülkeyi bu hale getirdim diye soru soracaktır. Hiçbiri yok. Tamamen yapay gündemlerle Türkiye tartışıyor. Liyakatin, farklı düşüncenin ne kadar önemli olduğunu, yararlanır mıyım diye düşünmesi, bilmesi gerekir. Biz 2021’de sorunu çözecek insanların siyasette yükselmelerini istiyoruz. Vatandaşın da artık yeter demesini bekliyoruz. Bu kadar acı, bu kadar göz yaşı, hak ettiğimiz acı ve göz yaşı değil. Her alanda ciddi sorunlarımız var. Biz bunları aşmaya kararlıyız, aşacağız. Birlikte aşacağız. Bu ülkenin insanlarıyla aşacağız.