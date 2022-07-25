  • BIST 2.540,70
  • Altın 991.666
  • Dolar 17.8319
  • Euro 18.2264
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAloe Vera nedir, faydaları nelerdir?

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'Bay Kemal' hitabını Twitter ve Instagram Bio'suna ekleyerek sahiplendi!

»
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter ve Instagram profilindeki 'biyografi' kısımlarına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı 'Bay Kemal' hitabını ekledi
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'Bay Kemal' hitabını Twitter ve Instagram Bio'suna ekleyerek sahiplendi!

Kılıçdaroğlu bugün Balıkesir'de düzenlenen "Milletin Sesi Mitingi"nde "Bay Kemal olmak kolay değil, söz verdin mi yapacaksın, Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, adaletli olacaksın." ifadelerini de kullanmıştı.

CHP lider Kılıçdaroğlu'nun kişisel Twitter ve Instagram hesaplarındaki biyografi kısımlarında "Gençlerin demokrat amcası" ifadesi yer alıyordu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisi için sıklıkla kullandığı "Bay Kemal" hitabı için bugün Balıkesir mitinginde Erdoğan'a göndermede bulundu. CHP lideri akşam saatlerinde ise her iki sosyal medya hesaplarındaki biyografi bölümlerine "Bay Kemal" hitabını ekledi.

Kılıçdaroğlu, Balıkesir mitinginde kendisine "Bay Kemal" hitabını kullanan Erdoğan'a gönderme yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim, Bay Kemal sıradan bir olay değil; Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, adaletli olacaksın.

Gençler var aramızda, üniversiteler açılacak, sınav sonuçları çıktı. Bir yıl içinde, bu ülkede yurt sorunu kalmayacak. Bir yıl içinde bitireceğiz. 20 yılda yapamadılar. Bay Kemal olmak kolay değil, söz verdin mi yapacaksın, tuttuğunu koparacaksın. 

Türkiye zengin bir ülke. Acımasızca iktidar sahipleri tarafından soyulan bir ülkeyiz. Soygunu bitireceğiz. Kul hakkı yiyenden hesabını soracağız. Beş yerden maaş alma devrini bitireceğiz. Bay Kemal'in felsefesi iktidar olduğunda halka hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmesidir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, Trakya’daki okulların kapatılmasına tepki göstermişti, Yunanistan’dan yanıt geldi23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:03
  • İstanbul’daki tahıl anlaşması sonrası Ukrayna’da gerilim: “Rusya limanı vurdu”23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:59
  • Bolu'da içme suyundan zehirlenen kişi hayatını kaybetti23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:02
  • Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünyaevine girdi23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:45
  • Türkiye’den Yunanistan’a ‘azınlık okulu kapatma’ tepkisi22 Temmuz 2022 Cuma 21:03
  • Tahıl kriziyle ilgili anlaşma İstanbul’da imzalandı22 Temmuz 2022 Cuma 19:43
  • Milyonlarca ton tahıl, Ukrayna'da mahsur kalmıştı; Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla bugün İstanbul'da imzalanacak22 Temmuz 2022 Cuma 11:53
  • Fatih Altaylı, "Kaç kişiye vatandaşlık satıldı, ne kadar gelir elde edildi" diye sordu: TBMM gündemine gelip de bizi aydınlatabilir mi!22 Temmuz 2022 Cuma 11:31
  • TC, Azerbaycan ve Pakistan Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir çözüme destek belirtti22 Temmuz 2022 Cuma 09:30
  • İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi21 Temmuz 2022 Perşembe 18:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti