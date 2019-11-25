Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın CHP’yi karıştırma girişimi için ‘Doğrudur’ dedim; bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor

"Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği iddiasına ilişkin olarak konuştu. İddianın kaynağı olan gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu tarz duyumların öteden beri geldiğini ifade ederek FOX TV’de söylediği “Doğrudur” sözü ile “Erdoğan’ın CHP’nin içişlerine müdahil olmasını kastettiğini” söyledi ve "Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor" dedi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu, İnce’nin CHP Genel Merkezi’ni itham eden açıklamalarıyla ilgili olarak da, “Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir” dedi.

Kılıçdaroğlu'Saray komplosu' dedi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı da bugünkü yazısında Saray'a giden CHP'li iddiaları ve İnce'nin açıklamalarıyla ilgili CHP lideriyle yaptığı görüşmeye yer verdi. Bursalı, Kılıçdaroğlu'nun CHP’ye yönelik bir Saray komplosu olduğunu ve İnce'nin açıklama yapmasının bu komployu kışkırttığını söylediğini kaydetti.

"İnce'ye benden haber bekle dedim, davet beklemeden açıklamada bulunmasını doğru bulmuyorum"

Bursalı'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin kendisini aradığını, ortak bir açıklama ile CHP’ye yönelik bu komploya karşı çıkmayı önerdiğini doğrulayarak, “Benden haber bekle dedim İnce’ye.. O sırada İstanbul’daydım, İzmir’e uçağı ve belediye başkanlarıyla toplantıyı kaçıracaktım, oradan da Ankara’ya uçtum" dedi. Kılıçdaroğlu, İnce’nin davetini beklemeden hemen açıklamalarda bulunması ve CHP Genel Merkezi’ni suçlamasını doğru bulmadığını, bunun CHP’ye yönelik komployu kışkırtıcı olacağını söyledi. Bursalı, "Gördüğüm kadar Kılıçdaroğlu, İnce’ye de güvenmiyor" görüşünü paylaştı.

"Talat Atilla ile adımın yan yana gelmesine bile tahammülüm yok"

CHP lideri, Talat Atilla'nın iddiayı kendisine doğrulattığına ilişkin açıklamasına da yanıt verdi, "Talat Atilla ile adımın yan yana gelmesine bile tahammülüm yok. 7 yıl önce bir söyleşi yapmıştı, onu çarpıtarak vermişti. Tek bir telefon konuşması bile yapmadım. Bir milletvekilimizin odasından Atatürk resmini indirdiği duyumunu da ortaya atan, günlerce CHP’yi karıştıran ve havuz medyasına malzeme veren de bu kişidir” dedi.