  • BIST 106.931
  • Altın 268,828
  • Dolar 5,7298
  • Euro 6,3151
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın CHP’yi karıştırma girişimi için ‘Doğrudur’ dedim; bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor

»
"Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir"
Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın CHP’yi karıştırma girişimi için ‘Doğrudur’ dedim; bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği iddiasına ilişkin olarak konuştu. İddianın kaynağı olan gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu tarz duyumların öteden beri geldiğini ifade ederek FOX TV’de söylediği “Doğrudur” sözü ile “Erdoğan’ın CHP’nin içişlerine müdahil olmasını kastettiğini” söyledi ve "Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor" dedi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu, İnce’nin CHP Genel Merkezi’ni itham eden açıklamalarıyla ilgili olarak da, “Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir” dedi.

Kılıçdaroğlu'Saray komplosu' dedi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı da bugünkü yazısında Saray'a giden CHP'li iddiaları ve İnce'nin açıklamalarıyla ilgili CHP lideriyle yaptığı görüşmeye yer verdi. Bursalı, Kılıçdaroğlu'nun CHP’ye yönelik bir Saray komplosu olduğunu ve İnce'nin açıklama yapmasının bu komployu kışkırttığını söylediğini kaydetti.

"İnce'ye benden haber bekle dedim, davet beklemeden açıklamada bulunmasını doğru bulmuyorum"

Bursalı'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin kendisini aradığını, ortak bir açıklama ile CHP’ye yönelik bu komploya karşı çıkmayı önerdiğini doğrulayarak, “Benden haber bekle dedim İnce’ye.. O sırada İstanbul’daydım, İzmir’e uçağı ve belediye başkanlarıyla toplantıyı kaçıracaktım, oradan da Ankara’ya uçtum" dedi. Kılıçdaroğlu, İnce’nin davetini beklemeden hemen açıklamalarda bulunması ve CHP Genel Merkezi’ni suçlamasını doğru bulmadığını, bunun CHP’ye yönelik komployu kışkırtıcı olacağını söyledi. Bursalı, "Gördüğüm kadar Kılıçdaroğlu, İnce’ye de güvenmiyor" görüşünü paylaştı.

"Talat Atilla ile adımın yan yana gelmesine bile tahammülüm yok"

CHP lideri, Talat Atilla'nın iddiayı kendisine doğrulattığına ilişkin açıklamasına da yanıt verdi, "Talat Atilla ile adımın yan yana gelmesine bile tahammülüm yok. 7 yıl önce bir söyleşi yapmıştı, onu çarpıtarak vermişti. Tek bir telefon konuşması bile yapmadım. Bir milletvekilimizin odasından Atatürk resmini indirdiği duyumunu da ortaya atan, günlerce CHP’yi karıştıran ve havuz medyasına malzeme veren de bu kişidir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu’ndan hükümete kayyum eleştirisi24 Kasım 2019 Pazar 18:50
  • 24 Kasım'da üzücü tablo: Öğretmenler borç batağında24 Kasım 2019 Pazar 18:48
  • Muharrem İnce: Bugün partiyi yönetenler ciğerimi dağladı24 Kasım 2019 Pazar 14:45
  • AKP’de Davutoğlu istifaları sürüyor23 Kasım 2019 Cumartesi 20:29
  • Babacan cephesinde yeni gelişme! 42 Vekille birlikte DP'ye geçecekler!23 Kasım 2019 Cumartesi 13:31
  • THY uçağı Ukrayna’da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi22 Kasım 2019 Cuma 19:42
  • Erken seçim çağrısı: İktidar azınlığa düştü22 Kasım 2019 Cuma 19:40
  • Kılıçdaroğlu Saray'a giden CHP'li siyasetçi hakkında ilk kez konuştu: Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor21 Kasım 2019 Perşembe 16:44
  • AKP'de il başkanları neden istifa ediyor, kulislerde istifalar nasıl yorumlanıyor?21 Kasım 2019 Perşembe 16:40
  • Eğitim Bakanlığı Bütçesi ele alınıyor21 Kasım 2019 Perşembe 16:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti