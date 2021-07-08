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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Dünyayı tarifeli uçakla mı dolaşacaksın?" sözlerine yanıt verdi

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Erdoğan, AKP’nin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada ana muhalefet partisi CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fazla harcama yapıldığı gerekçesiyle eleştirdiği özel uçaklar konusuna da değindi.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Dünyayı tarifeli uçakla mı dolaşacaksın?" sözlerine yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada ana muhalefet partisi CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fazla harcama yapıldığı gerekçesiyle eleştirdiği özel uçaklar konusuna da değindi.

Erdoğan, “Neymiş gelince uçakları satacakmış, senden öncekiler de bunu söylüyordu. Uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyaya dolaşacaksın neyle tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin ne ile tarifeli uçaklarla mı? Yok, trene binersin, otobüslerle beraber seyahat edersin. Ondan sonra da ben muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım dersin, Atatürkçüsün ya." dedi.

Bu sözlerin üzerine Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan?” ifadeleriyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, tarifeli uçakta olduğunu belirttiği bir fotoğrafla birlikte “Anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil. Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun.” paylaşımı da yaptı.

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