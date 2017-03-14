 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.316
  • Altın 145,145
  • Dolar 3,7497
  • Euro 3,9908
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Kılıçdaroğlu: Evet çıkarsa niye istifa edeyim?

»
Kılıçdaroğlu: Evet çıkarsa niye istifa edeyim?
"Avrupa hükümetleri kesinlikle ‘evet’i destekliyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’da yapılması planlanan referandumda “Evet” çıkması durumunda istifa etmeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Star TV’de Nazlı Çelik’in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

İsrail’e 20 milyon dolara Türkiye’nin itibari satıldı. 9 vatandaşımız öldürüldü. Bu İsrail’e benzemez. Rusya krizine de benzemez.

Hollanda ile krizin çözülmesi için devlet aklının hakim olması lazım. “Ben asarım ben keserim” ile bu kriz çözülmez.

Bir bakan ekonomik yaptırımlar uygulamayacağız diyor. O zaman ne yapacaksınız? Siz Hollanda’daki vatandaşları Türkiye’ye mi alacaksınız? Bu davranış onların da huzurunu bozdu.

Avrupa hükümetleri kesinlikle ‘evet’i destekliyor. Bir ülkenin başbakanı gider de nasıl uçağını geri çevirirsiniz. Açıkça karşıtlık yaratmak istiyor.

Biz yurt dışına gitseydik kampanya yürütmeyecektik. Biz hiçbir zaman yurt dışında miting yapmadık. Kendileri yasa çıkartıyorlar kendileri uymuyorlar.

Bu olay Hollanda’da seçime gidenlerin de işine geliyor, referanduma giden AKP’nin de işine geliyor.

Bu ülkenin bir bakanı Hollanda’ya alınmamıştır. Bu çok vahim bir tablodur. Gereği neyse onun yapılması lazım.

Mağdur olan hükümet değil, mağdur olan Türk milleti.

Kendi ülkende hukuk arıyorsan oranın hukukuna da saygı göstereceksin.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • THY'den ABD'ye sefer iptali14 Mart 2017 Salı 11:03
  • Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin yeni yaptırımları çok da kötü değil!14 Mart 2017 Salı 11:02
  • Şafak Pavey: AKP uluslararası gerilimlerden faydalanıyor14 Mart 2017 Salı 10:56
  • Kurtulmuş: Hollanda ile üst düzey resmi görüşmeler askıya alındı14 Mart 2017 Salı 10:34
  • Almanya Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi14 Mart 2017 Salı 10:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüs durağına ziyaret14 Mart 2017 Salı 09:43
  • Kağıthane'de polis ekiplerinden operasyon14 Mart 2017 Salı 09:42
  • Şapkaya adanan yarım asır14 Mart 2017 Salı 09:41
  • Fizik tedaviyle ayağa kalkıp uzay mühendisliği için adım attı14 Mart 2017 Salı 09:40
  • Ateş'in müzik aşkı engelleri yıktı14 Mart 2017 Salı 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti