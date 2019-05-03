Kılıçdaroğlu: Evet İstanbul'da bir şey oldu, İmamoğlu kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki seçim sürecini bir türlü sonuçlandırmadığını belirterek, "YSK ne yapmak istiyor?" diye sordu.

Her türlü kumpasa tezgâh hazırlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu "'İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu, sandık başında oldu' diyorlar. Evet İstanbul'da sandık başında bir şey oldu.

CHP’li belediye başkanları Ankara’da biraraya geldi. Önce Anıtkabir’i ziyaret eden başkanlar, daha sonra CHP Genel Merkezi’ndeki toplantıya katıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

'Halk 'İşte böyle yönetilmeli' demeli'

''Vatandaşa verdiğimiz taahhütlerin yerine getirilmesi önemli. Vatandaş bunların yerine getirilmesini bekliyor. Bizler başarıya mahkumuz. Öyle örnekler vermeliyiz ki belde halkı ‘İşte belde böyle yönetilir’ demeli. Üstlendiğimiz sorumluluklar ağır sorumluluklar. Bu vaatlerde bulunduk ama bu vaatlerde bulunmanın sonucu olarak belde ve belediye başkanı arasında güven oluşturduk. Şimdi vaatlerimizi gerçekleştirerek o güveni perçinleyeceğiz. Seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı kullandığımız olumlu dile bağlıyoruz.''

'Liyakatlı insanları getireceksiniz'

''Önünüzde 5 yıllık bir zaman var. Bu zaman çok hızlı geçer. Yapacağınız çok işler var. Yükünüz çok daha ağır. Mesai arkadaşlarınız var. Onlara da ‘Gerçek anlamda görevlerini yaptıkları sürece beraber çalışacağız’ diyeceksiniz. Belde halkına zorluk çıkarıp görevini yapmıyorsa o ayrı. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz. Liyakatlı insanları getireceksiniz. Sizin verdiğiniz talimatları derhal yerine getirecek.''

'Faydalı projeler devam ettirilmeli'

''Önceki dönemlerde başlayan projeler olabilir, belde halkının yararınaysa devam ettireceğiz. Değilse iptal edilecek. Neden iptal edildiği ise halka açıklanacak.''

'Bayramlarda ücretsiz ulaşım'

''Bayramlarda toplu ulaşım ücretsiz olacak. Engelli ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Yoksulluk envanteri oluşturacaksınız. Bu neden önemli, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Yoksulluğu teşhir etmek bizim kitabımızda yoktur. Belediyeye birini alacaksanız o yoksul evden alacaksınız.''

'YSK ne yapmaya çalıyor?'

''İstanbul seçimleri sonuçlanmıyor. Neden bir türlü karar çıkmıyor. YSK’ya seslenmek isterim, siz dediniz ki ‘Bütün geçersiz oyları sayacağız.’ 39 ilçede bütün geçersiz oylar sayıldı, sonuç değişmedi. Yetmedi 6 ilçede bütün oylar sayıldı. Sonuç değişmedi. Yine itiraz geldi. 39 ilçede bütün oylar sayıldı. YSK ’22 ilçededen sondajlama yöntemiyle örnek alacağım’ dedi, sonuç yine değişmedi. YSK ne yapmak istiyor? Kısıtlılar oy kullanmış, daha önceden neden itiraz edilmedi? Tutanaklara şerh neden koyulmadı. Devletin gücünü arkasına almış sahte delil üretiyorlar. Her türlü kumpasa tezgah hazırlıyorlar. YSK bütün şikayetleri dinleyeceğini söylüyor, şikayetler bitmezse ne olacak. ‘Bu işte gariplik var itiraz ediyoruz’ diyorlar. ‘İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu, sandık başında oldu’ diyorlar. Evet İstanbul’da sandık başında bir şey oldu. Ekrem İmamoğlu kazandı.

'YSK daha önceki kararlarına uygun davranmalı'

''Birileri talimat verdi biz zaten oturduk anlaştık şimdi İstanbul seçimlerini iptal ediyorum’ deme hakkı ve hukuku yoktur. YSK üyelerine çağrıda bulunuyorum. YSK daha önce verdiği kararlara uygun davranmak zorundadır. İstanbul seçimleri bütün dünyada konuşuluyor. Türkiye’de demokrasi, hukukun üstünlüğü, gerçek hakimler var mı göreceğiz. Bunu göreceğiz.''