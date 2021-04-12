Kılıçdaroğlu, 'Fahri LGBT üyesi' yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT üyeleri tarafından 'fahri LGBT üyesi' yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde 13 kişilik bir ekipten oluşan LGBT üyeleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Fahri LGBTI üyesi yaptıklarını duyurdu.

LGBT Ankara Sözcüsü Beray Göksu, bir televizyon programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, LGBT’ye fahri üye yapıldığını duyurdu. Sözcü Beray Göksu ayrıca LGBT’lilerin de diğer her insan gibi vergi ödediklerini belirterek kendilerinin öteki olmadığını, toplumda yerleri olduğuna vurgu yaptı. Sözcü Göksu, ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nin de önemine değindi. (İHA)