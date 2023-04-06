Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız" dedi, Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. Saat 12.00'de başlayan görüşme sonrası iki lider basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin sorunlarını, deprem bölgesinin sorunlarını, siyasette bulunduğumuz noktayı kendisiyle ve arkadaşlarıyla görüştük. Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye’nin değişime ihtiyacı var. Gerçekten de Türkiye’nin bir bahar havasına ihtiyacı var. Bu bahar havasını yakalamak zorundayız. Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız. Türkiye’de anneler, babalar, öğrenciler, gazeteciler, hayatın her alanında çalışan insanlar büyük bir endişe duyuyorlar. Bu endişeyi ortadan kaldırmak lazım. Beraber, birlikte olmak lazım. Birlikte Türkiye’yi yeniden inşa etmek lazım, demokrasiyi getirmek lazım. Kadın - erkek eşitliğini sağlamak lazım. İnsanlar düşüncelerini açıkladılar diye sabahın köründe evleri basılmamalı. Biz demokrasiyi getireceksek o zaman siyaseten görevimizi yerine getirmiş olacağız. Bu ayrıntıları Sarıgül ve arkadaşlarıyla konuştuk, dertleştik. Güzel bir görüşme oldu. Sayın Sarıgül ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na destek

Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Sarıgül şu ifadeleri kullandıi:

İnanıyorum ki Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan aday sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İnanıyorum ki Türkiye'yi raylarına oturtacak olan aday sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur"