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Kılıçdaroğlu Hatay'da depremzedelere söz verdi: Herkesin evinin anahtarını teslim edeceğiz, beş kuruş almayacağız

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Kılıçdaroğlu Hatay'da depremzedelere söz verdi: Herkesin evinin anahtarını teslim edeceğiz, beş kuruş almayacağız
Kılıçdaroğlu Hatay'da depremzedelere söz verdi: Herkesin evinin anahtarını teslim edeceğiz, beş kuruş almayacağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Hatay’a ziyaretinde "Millet Buluşması" programında yaptığı konuşmada, iktidar olmaları halinde, "Depremzedelere sözüm sözdür: Herkesin evinin anahtarını teslim edeceğiz, beş kuruş almayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu iktidarın konut yapımında depremzedelerden ücret almasını eleştirdi ve yıkılan konutların devletin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Anayasa 125'inci madde diyor ki: 'İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.' Bu kadar açık, bu kadar net bir hüküm var." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bir helalleşme olacaksa anahtarı teslim edip, ölen vatandaşlar için özür dileyecekseniz, ancak o zaman olur.

"Eve ruhsat veriyorsun, mühendisi, mimarı her türlü imzalar atılıyor, her türlü denetimler yapılıyor; vatandaşın evi yıkılıyor, 'sana bir tane ev yapacağım bana parasını ver', bu olmaz.

"Vatandaşın devlete borcu yok, devletin vatandaşa borcu var. 418 milyar doları hortumlayalanlardan alacaksın vereceksin vatandaşa, bu kadar basit!"

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