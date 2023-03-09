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Kılıçdaroğlu 'HDP' kararını açıkladı!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği gündem konusu oldu.
Kılıçdaroğlu 'HDP' kararını açıkladı!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasıyla, 72 saatlik kriz çözülürken; şimdi de Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşüp görüşmeyeceği gündem oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın "Kılıçdaroğlu’nun bizi ziyaret etmesini de bekliyoruz" açıklaması ve ardından Selahattin Demirtaş'ın "hayırlı olsun diyoruz, HDP'ye de bekliyoruz" paylaşımı dikkat çekmişti.

AKŞENER'E DE SORULMUŞTU

Söz konusu görüşme çağrıları İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e de sorulmuş, Akşener de Kılıçdaroğlu için “Tabii HDP’ye ziyaret edebilir ama masaya getiremez” yanıtını vermişti.

 

DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E AÇIK MEKTUP

Bu açıklamanın ardından ise Demirtaş cezaevinden Akşener'e mektup yazarak, “Bizim oyumuzu istiyor musunuz istemiyor musunuz, bizi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz, sizin parti olarak diğer partilerle müzakere hakkınız var da HDP’nin yok mu?” gibi bir dizi soru yöneltmişti.

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