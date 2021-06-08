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Kılıçdaroğlu: Her yerde erken seçim isteyeceğim başka çarem kalmadı; bana katılın

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Türkiye'de CHP lideri, vatandaşa seslenerek “iktidarla selamı sabahı kesin” dedi
Kılıçdaroğlu: Her yerde erken seçim isteyeceğim başka çarem kalmadı; bana katılın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum” diyerek, “Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin!” dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan bir video mesaj paylaştı.

 

 

“Sevgili anne babalar; bugün sizlerle konuşalım istedim” diyerek sözlerine başlayan CHP lideri şöyle devam etti:

Ülkemiz hasta ve bu hastalık Kovid değil, Kovid geçer, Kovid’in aşısı var. Ama bu ülkeyi içeriden yiyen kangrenle ilgili ne yapacağız? Bu güzel ülkenin, onu ayakta yutan erdemleri var. Bu kangren onları yok etmek üzere... İyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi hısım, akraba olmanın erdemleri bunlar. Ülkemiz iktidardaki partinin, mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Beni en çok endişelendiren genç evlatlarımız... Önce geçlerimizi işsiz bıraktılar şimdi de gayrimeşruluğun magazinine maruz bırakıyorlar. Bu ortaya dökülen pislikler, yarın genç evlatlarımızı baştan çıkarabilir, evlatlarımızı yozlaştırabilir, kriminalize edebilir. Bunun karşısında güçlü ve dinç durmalıyız. Sizden ricam, yalvarıyorum; bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin, selamı sabahı kesin. Türkiye’nin kaderini onlar tayin edemeyecek sevgili halkım, siz edeceksiniz. Makul anneler, babalar, ülkenin iyi insanları… Ülkenin geleceğini siz tayin edecek, siz belirleyecekseniz. Ben her yerde erken seçim isteyeceğim, başka çarem kalmadı. Bana katılın! Her yerde bağıracağız; seçim hemen, hemen seçim.

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