  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanı yeraltı çetelerinin üyesi mi?

»
CHP lideri, "Kendi bakanı, 'Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor' diyor. Bakanını çağırıp, 'Bu siyasetçi kimdir” diye soramıyor. Bu soruyu sormayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir" diye konuştu
Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanı yeraltı çetelerinin üyesi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nın son gününde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanmasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan 3 soru

Türkiye Cumhuriyeti’nde iktidarın kurduğu hegemonya nedeniyle yargının görevini yapamadığını belirten Kılıçdaroğlu peş peşe şu soruları sıraladı:

Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına çıkışına kim izin verdi?

Korkmaz’ın mal varlıkları üzerindeki hacizleri kim kaldırdı?

İvedi kararlarıyla hacizleri kaldıran dönemin Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Adalet Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak nasıl gitti? 

"Yolsuzluğa sessiz kalan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; "Sezgin Baran Korkmaz gibi bir insan Türkiye Cumhuriyeti’nde at oynatıyorsa, yargıyı istediği gibi düzenleyebiliyorsa arkasında ciddi bir siyasi güç vardır" değerlendirmesinde bulunan CHP lideri "Bu konuda konuşması gereken kişi iktidarın başındaki kişi, en tepede bir numaralı koltukta oturan kişidir. Bu kişinin sesi bile çıkmıyor. Kendi bakanı, ‘Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor’ diyor. Bakanını çağırıp, “Ya bu siyasetçi kimdir kardeşim?” diye soru dahi soramıyor. Bu soruyu sormayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir. Bir daha tekrar edeyim, belki tazminat davası açarsa, ‘İki kez tekrarladı’ diye dilekçesinde yazsın. Yolsuzluğa sessiz kalan kişi, yolsuzluğu sorgulamayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir. Çıksınlar aksini söylesinler. ‘Biz ortak değiliz, soruşturma açtık’ desinler. Niye açamıyorlar? Verilecek hesapları var” diye konuştu. 

"İçişleri Bakanı yeraltı çetelerinin üyesi mi?"

Kılıçdaroğlu şu ifadelerle devam etti:

Böyle bir çürümeye hiç tanık olmadık. Hırsızların, yolsuzluk yapanların, kul hakkı yiyenlerin baştacı edildiği bir Türkiye’yi ne zaman gördük? En tepedeki konuşmuyor. Neymiş? ‘Yeraltı dünyasının çeteleri konuşur biz muhatap olmayız.’ Güzel. Peki kardeşim İçişleri Bakanı yeraltı çetelerinin üyesi mi? O söylüyor, senin görüyorsun, aynı masaya oturuyorsun. Herkesin bildiği siyasetçiyi kimse seslendiremiyor. Türkiye’yi bu rezaletten çıkaracağız, pisliklerden arındıracağız. Beraber, birlikte, bu ülkenin namuslu vatandaşları ile beraber çözeceğiz biz bu işi. Siyasette bu kadar rezalet, kirlilik hiç yaşanmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan AK Parti'ye: Birbiriniz aleyhinde konuşmak yok19 Haziran 2021 Cumartesi 17:47
  • Erdoğan'dan son dakika önemli açıklamalar! Rusya'dan turist akacak19 Haziran 2021 Cumartesi 17:42
  • Türkiye'de aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi19 Haziran 2021 Cumartesi 17:31
  • İstanbul’da deprem oldu19 Haziran 2021 Cumartesi 15:59
  • Süleyman Soylu '10 bin dolar alan siyasetçi'nin ismini vermedi!19 Haziran 2021 Cumartesi 11:00
  • Veyis Ateş bundan sonra ne yapacak? Gazetecilik sorusuna yanıt...19 Haziran 2021 Cumartesi 10:03
  • LeMan dergisinden olay Sedat Peker kapağı19 Haziran 2021 Cumartesi 09:59
  • HDP'ye saldırıda ölen Deniz Poyraz'ı binlerce kişi uğurladı18 Haziran 2021 Cuma 20:17
  • Rusya, Türkiye'ye uçak seferlerini 22 Haziran'da başlatmayı planlıyor18 Haziran 2021 Cuma 20:15
  • Gezi Parkı Eylemleri Sırasında Polisin Attığı Gaz Fişeği Sonucu Yaşamını Yitiren Berkin Elvan'ın Davasında Karar Açıklandı18 Haziran 2021 Cuma 16:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti