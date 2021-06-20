Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanı yeraltı çetelerinin üyesi mi?

CHP lideri, "Kendi bakanı, 'Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor' diyor. Bakanını çağırıp, 'Bu siyasetçi kimdir” diye soramıyor. Bu soruyu sormayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir" diye konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nın son gününde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanmasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan 3 soru

Türkiye Cumhuriyeti’nde iktidarın kurduğu hegemonya nedeniyle yargının görevini yapamadığını belirten Kılıçdaroğlu peş peşe şu soruları sıraladı:

Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına çıkışına kim izin verdi? Korkmaz’ın mal varlıkları üzerindeki hacizleri kim kaldırdı? İvedi kararlarıyla hacizleri kaldıran dönemin Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Adalet Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak nasıl gitti?

"Yolsuzluğa sessiz kalan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; "Sezgin Baran Korkmaz gibi bir insan Türkiye Cumhuriyeti’nde at oynatıyorsa, yargıyı istediği gibi düzenleyebiliyorsa arkasında ciddi bir siyasi güç vardır" değerlendirmesinde bulunan CHP lideri "Bu konuda konuşması gereken kişi iktidarın başındaki kişi, en tepede bir numaralı koltukta oturan kişidir. Bu kişinin sesi bile çıkmıyor. Kendi bakanı, ‘Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor’ diyor. Bakanını çağırıp, “Ya bu siyasetçi kimdir kardeşim?” diye soru dahi soramıyor. Bu soruyu sormayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir. Bir daha tekrar edeyim, belki tazminat davası açarsa, ‘İki kez tekrarladı’ diye dilekçesinde yazsın. Yolsuzluğa sessiz kalan kişi, yolsuzluğu sorgulamayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir. Çıksınlar aksini söylesinler. ‘Biz ortak değiliz, soruşturma açtık’ desinler. Niye açamıyorlar? Verilecek hesapları var” diye konuştu.

"İçişleri Bakanı yeraltı çetelerinin üyesi mi?"

Kılıçdaroğlu şu ifadelerle devam etti: