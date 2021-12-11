Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinin ilk 6 ayında atacakları 6 özgürlük adımını açıkladı

İnsan özgürlüklerinin basit ve kolay anlaşılır konular olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biz anlamak istemedik. Hayatımın bu aşamasında zannedersem artık anlıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesaplarında, "Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, 'farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan' bir ülke haline gelecek" diyerek paylaştığı videoda, insan hakları, fikir ve ifade özgürlüğü, birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkı da dahil olmak üzere birçok konuya değindi.

"Uçmak istiyorsak kanatlarımızı ağırlık yapan şeylerle ilgili helalleşmeli ve bu bagajları atmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye toplumuna bırakmak istediği mirasın, ömür boyu özgürlük ve eşitlik olduğunu söyledi.

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun adı

CHP lideri, ilk maddesinde iktidarlarının ilk 6 ayı içinde İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun isminin "İnsan Hakları Eşitlik ve Özgürlük Kurumu" olarak değiştirileceğini belirtti.

Söz konusu kurumun, tüm kurum ve kuruluşların uygulamalarını insan hakları çerçevesinde denetleyeceğini ve gerekli hallerde de yaptırım uygulayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, kuruma tahsis edilecek bina olarak da "propaganda aygıtı" olarak tanımladığı İletişim Başkanlığı binasını adres gösterdi: