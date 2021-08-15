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Kılıçdaroğlu, iktidara seslendi: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin

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"Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır"
Kılıçdaroğlu, iktidara seslendi: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara Afganistan'daki Türkiye askeri ve polisleri geri çekmesi için çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ayrıca halkımıza sesleniyorum; yeni döneme giriyoruz. Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır. Hatta Erdoğan’ın seçim kazanması için bolca dua edecektir." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere, askerimizi kurban etmeyeceğiz. O gayriresmi masalarda verilen şahsi sözlerin kıymetiharbiyesi yoktur. İktidara sesleniyorum, hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder! Ayrıca halkımıza sesleniyorum; yeni döneme giriyoruz. Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır. Hatta Erdoğan’ın seçim kazanması için bolca dua edecektir. Buna izin vermeyeceğiz. Pazarlık öncesi halktan onay alınması şarttır. Gelsin sandığa, alsın onayını." ifadesini kullandı. 

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