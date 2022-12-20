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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilişkisini 'baba-oğula' benzetti: Kendisi CHP'nin olduğu kadar benim de evladımdır

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" Ben ve İmamoğlu baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin olduğu kadar, benim de evladımdır. Çekin arabanızı bu kantar sizi çekmez" sözleriye anlattı.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilişkisini 'baba-oğula' benzetti: Kendisi CHP'nin olduğu kadar benim de evladımdır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığını "Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların iyi bildiğini ifade edeceğim. Ben ve İmamoğlu baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin olduğu kadar, benim de evladımdır. Çekin arabanızı bu kantar sizi çekmez" sözleriye anlattı.

YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Meclis grup toplantısına katıldı, "güzel günler göreceğiz" sloganları ile karşılandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün CHP Grup Toplantısı için Ankara'dayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler" dedi.

'El ele, kol kola'

Kılıçdaroğlu, daha sonra haftalık konuşmasını yapmak üzere İmamoğlu ile birlikte grup toplantı salonuna geçti.

İkili partililer tarafından "el ele, kol kola" sloganıyla karşılandı.

Partililer, ayrıca şarkıya da uyarlanan "güzel günler göreceğiz" dizeleriyle tezahürat yaptı.

Oturumu yöneten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel İmamoğlu'nu, "Hepimizin göz bebeği İstanbullumuzu 2019'daki yerel seçimlerde iki kez kazanan İstanbul’un helal oylarıyla mazbatasının çalınmasına karşın yılmadan her şey çok güzel olacak diyerek bir zaferi bize kazandıran İstanbul’u kazandığı için sadece kendisine değil tüm insanlara bedel ödetmek istercesine bir siyasi kumpas davasına muhatap olarak hapis cezasına çarptırılan hepimizin gözbebeği İstanbul’un atanmış değil seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu aramızda” sözleriye anons etti.

Soylu'ya çattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu grup konuşmasında, kararın kesinleşmesi halinde İmamoğlu'nu görevden alabileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun adını ağzına almak için önce ağzını yıkayacaksın, sen kimsin. Sen atanmış birisin. imamoğlu kim, sen kim? Sen İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın" dedi.

"Bizler taşkınlığa kapılmadan, sağ duyu ile hareket ederek sandığı bekleyeceğiz. Sandık gelecek, oyumuzu kullanacağız Saray ve şürekasını yolcu edeceğiz.'' diyen CHP Genel Başkanı şöyle devam etti:

"Bazen soruyorlar veya eleştiriyorlar. 'Demokrasi diyorsunuz milletin mutfağına bir şey kalmadı' diye. Mutfakta bir şeyin kalmamasına yol açan temel olay bu ülkede demokrasinin olmamasıdır. Bu çerçevede ilk adım demokrasi sonra hep beraber hızla büyüme ve kalkınma. Çünkü her şeyimiz var" şeklinde konuştu.

HDP İstanbul Eş Başkanı Mithat Sancar'ın yaşadıklarına değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Demokrasinin olmadığını gösteren temel bir olay. Bir partinin genel başkanı İstanbul'da Kadıköy'de kendi ilçe binasına giremiyor. Talimat verilmiş. Altı milyon oy alan bir siyasi partinin genel başkanı kendi ilçe binasına giremiyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Onlar şeytanlar ve bunu yapıyorlar ve bizler beraber mücadele edeceğiz. Polis arkadaşları asla suçlamıyorum onlara talimat verenler sorumlusu. Talimat verenin kim olduğunu, gücünü saraydan aldığını da çok iyi biliyorum. O nedenle bizler taşkınlığa kapılmadan, sağ duyu ile hareket ederek sandığı bekleyeceğiz. Sandık gelecek, oyumuzu kullanacağız Saray ve şürekasını yolcu edeceğiz."

Grup toplantısının ardından İmamoğlu, Kılıçdaroğlu bitlikte makam odasına geçerek bir süre görüştü. Çıkışta gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'nun "baba-oğul" benzetmesine ilişkin sorusuna, "gurur duydum" karşılığını verdi. "Saraçhane düğümü çözüldü mü?" sorusuna da İmamoğlu, " düğüm yoktu ki" karşılığını verdi.

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