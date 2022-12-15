Kılıçdaroğlu: İmamoğlu kararı milli iradeye darbedir, Saray iktidarı İstanbul'un rantını devşirmek istiyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu, "Yeni Bir Sabah" programına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu, "Anadolu'da güzel bir söz vardır. Zalim erken gitsin diye zulmün artsın derler. Saray iktidarının yaptığı açıkça bu. Yasama, yargı kendisine bağlı. Kendisinin önüne çıkacak engelleri, İstanbul'un rantını devşirmek istiyor" dedi.

"Yargı, Saray'dan gelen talimata göre karar veriyor" diyen Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Bu milli iradeye darbedir. Bir yargıç aldığı talimatla ona siyasi yasak getirme cüretini gösterebiliyor...Bir milim geri adım atmayacağız. İnadına inadına demokrasiyi bütün kurallarıyla bu ülkeye getirmek için mücadele edeceğiz. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu ülkenin halkı demokrasi istiyor, bu ülkenin halkı yargı bağımsızlığı istiyor."