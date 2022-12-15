Kılıçdaroğlu: İmamoğlu kararı milli iradeye darbedir, Saray iktidarı İstanbul'un rantını devşirmek istiyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu, "Yeni Bir Sabah" programına konuk oldu.
Kılıçdaroğlu, "Anadolu'da güzel bir söz vardır. Zalim erken gitsin diye zulmün artsın derler. Saray iktidarının yaptığı açıkça bu. Yasama, yargı kendisine bağlı. Kendisinin önüne çıkacak engelleri, İstanbul'un rantını devşirmek istiyor" dedi.
"Yargı, Saray'dan gelen talimata göre karar veriyor" diyen Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla ilgili şu yorumu yaptı:
"Bu milli iradeye darbedir. Bir yargıç aldığı talimatla ona siyasi yasak getirme cüretini gösterebiliyor...Bir milim geri adım atmayacağız. İnadına inadına demokrasiyi bütün kurallarıyla bu ülkeye getirmek için mücadele edeceğiz. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu ülkenin halkı demokrasi istiyor, bu ülkenin halkı yargı bağımsızlığı istiyor."
Quote Message: Bizim üzülmemiz onların keyifli olmasına yol açıyor. Biz üzülmeyeceğiz. Ama demokrasi adına, ülkem adına üzüldüm. Olay milli iradeye saygı olayıdır. Öteden beri gelen bir süreç var. Bunlar kendi iktidarlarını pekiştirmek istiyor. 16 milyon İstanbullunun hakkı gasp edilmiştir. Bu irade 'Siz kime oy verirseniz ben, ben başkanı yargıç kararıyla alıp siyasi yasaklı hale getiririm' diyor." from Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı
Bizim üzülmemiz onların keyifli olmasına yol açıyor. Biz üzülmeyeceğiz. Ama demokrasi adına, ülkem adına üzüldüm. Olay milli iradeye saygı olayıdır. Öteden beri gelen bir süreç var. Bunlar kendi iktidarlarını pekiştirmek istiyor. 16 milyon İstanbullunun hakkı gasp edilmiştir. Bu irade 'Siz kime oy verirseniz ben, ben başkanı yargıç kararıyla alıp siyasi yasaklı hale getiririm' diyor."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.