Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaş buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, halen Edirne’de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu.

Sözcü'nün haberine göre, Başak Demirtaş, eşini cezaevinde ziyaret ettikten sonra İstanbul’daki buluşmaya Selahattin Demirtaş’ın avukat kız kardeşi Aygün Demirtaş ile katıldı.

Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş Bakırköy’de bir restoranda buluştu.

Buluşmada Başak Demirtaş’ın doğumgünü kutlamak için pasta da kesildi. Dilek İmamoğlu Başak Demirtaş’a bir fular hediye etti.

Demirtaş, “Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Ama haksızlık ve hukuksuzluğun bu kadar toplumun her kesimine sirayet ettiği bir dönemde, toplumsal kutuplaşmanın bu kadar arttığı bir ortamda politik alanda da bu dayanışmanın, demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların yaşanılan bu zorlukların dayanışmanın büyütülerek aşılacağna inanıyorum. Bu vesileyle de Selvi ve Dilek Hanım’a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu da, “Bir arada oluşumuz önemli. Başak Hanım’ın da belirttiği gibi derin bir kutuplaşma var, bu kutuplaşmanın giderilmesi için daha fazla gayret sarfetmek gerektiğini düşünüyoruz. Aslında daha önce de olabilirdi bu buluşma, belki de o zaman düşünülemedi. Başak Hanım’ın doğum günüymüş sanırım, doğum gününü de kutluyoruz. Gecikmiş bir doğum günü kutlaması ve bayramlaşma ziyareti oldu bu. Selahattin Bey’i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiç bir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle. Bunu her fırsatta da ben dile getiriyorum. Oğlumun da özellikle selamları var, sanırım Selahattin Bey Sezgin Tanrıkulu’nun bir portresini çizmiş, ben görmedim ama “anne çok beğendiğimi söylersin dedi” iletirseniz sevinirim kendisine” dedi.

Dilek İmamoğlu da şöyle konuştu: “Ekrem de ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların kimi zaman toplumu da rahatsız eden siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım. Bugün bu kadarız ama gelecekte belki masamız genişler, ben genişlemesinden memnuniyet duyarım kendi adıma. Bugün de Başak hanımla ve Selahattin beyin kızkardeşin ile ilk kez tanışmış oldum. Memnun da oldum. Selvi hanımla zaten aynı aileyiz. Başak hanımın bir kaç gün önceki doğumgünü buluşmaya da vesile oldu. Bir daha ki doğumgününü umut ederim eşiyle birlikte gönlünce kutlar. Dediğim gibi keşke masamız çok daha genişlese, birbirimizi daha iyi tanısak. Umarım gerçek olur.”