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Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş kararını açıkladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın görevine devam etmelerini istiyorum" açıklaması yaptı.
Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş kararını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Belediye başkanları aday olabilir mi? Yoksa görevlerine devam etsin mi?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu "Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Nedeni de şu: Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanını başka bir partiye teslim etmek demek. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O bağlamda kafamda soru işaretleri var. Önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar. Arkadan Türkiye'nin güvenini kazansınlar. Önlerinde bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerine devam etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Adayı açıklamak için daha erken olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kötü gidişin üstünün örtülmesi için cumhurbaşkanı adaylığının kullanıldığı konusunda liderler arasında bir kanaat var. Ekonomide kötü gidişi nasıl çözeceğimizi millete anlatmalıyız. Genel kanaatimiz bu."

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