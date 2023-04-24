Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın görevlerini açıkladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la kameralar karşısına geçti ve seçimi kazanmaları durumunda iki isime verilecek görevleri açıkladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da yer aldığı videoda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

“HALKIMIZIN GÜNDEMİNDE NE VAR BİLİYOR MUSUNUZ?”

*Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı Yardımcılarımla sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boş verelim. Biz işimize bakıyoruz. Siz bakmayın onlara.

*Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz. Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz, ekonomik sıkıntılar var, mutfaklarda yangın var, kira derdi var, dahası depremler var, seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var.

*Bu yüzden doğru şehirleşmeye, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var. Türkiye’yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençlerini artırmak istiyorum.

*Bu görevi en iyi kim yapar? Tabi Ekrem Başkan yapar. İstanbul’da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var. Bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek yiğit odur, Ekrem Başkandır.

“YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

*Gündemimizdeki diğer bir konu ne, sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var.

*Bunun yanında Türkiye’yi geliştirecek, güçlendirecek, teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? Doğal olarak bunu da Mansur Başkanımız yapar.

*Bu konuda Ankara’da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarıyla hızla bambaşka yere taşıyan, peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur Başkanıma güvenirim. Ülkenin teknolojileri konusunda da ona güvenirim.

İMAMOĞLU: HAZIRIZ

İmamoğlu ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

*Bu güzel ülke son 20 yıl içinde en büyük yıkımı ne yazık ki kentlerde yaşadı. Çoklu kanun, kurum ve yönetmeliklerle ve de partizanlıkla, ayrımcılıkla kentlerimiz ne yazık ki çağdaş dünyanın çok gerisinde kaldı.

*Belediyecilikle dünyanın en büyük kenti İstanbul’da elde ettiğim deneyimle ikinci yüzyılda kentleri en çağdaş seviyeye taşımak ve özellikle plansız otobanlarla değil, birbirine entegre raylı sistemlerle, havayolu karayolu entegre bir ağ olarak Türkiye’yi dünyanın en önemli lojistik merkezlerinden birine dönüştürmeyi ve bütün kentlerimizi, bütün yerleşim bölgelerini depreme dayanıklı ve uygar bir sürece kavuşturmaya bütün ülkenin mutluluğu için hazırız.

“KARADA, HAVADA, MAVİ VATANDA VE SİBER UZAYDA…”

Mansur Yavaş da videodaki konuşmasında şunları söyledi;

*Sosyal devlet anlayışını yeni yapılandırarak, hiç kimsenin yatağa aç girmediği, açıkta kalmadığı, eğitiminden ve protein hakkından mahrum kalmadığı bir yapıyı yeniden inşallah inşa edeceğiz.

*Çiftçinin sırtından döviz yükünü kaldırmak suretiyle, kırsal kalkınma desteklerimizle çalışan, üreten ve kendi ülkesine yeten bir modeli mutlaka oluşturacağız.

*Karada, havada, mavi vatanda ve siber uzayda, 7 bölgede ve 81 ilde önemli stratejik ve milli teknolojik çalışmalarına, liyakatli kadrolarla ve ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle mutlaka başarılara imza atacağız.

“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Videonun son bölümünde de Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

“Hepinizin huzurunda iki başkanımıza da yürekten teşekkür ederim. Sevgili milletim, çok çalışacağız çok. Başka çaremiz yok. Dünya gündeminden çok ama çok geride kaldık. Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım, Bismillah diyoruz.”