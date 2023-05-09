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Kılıçdaroğlu, İngiliz Guardian gazetesine konuştu: Her şeye rağmen kazanacağız

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Millet İttifakı’nın pazar günü İstanbul’da düzenlediği mitingi takip eden İngiliz Guardian gazetesi, Kılıçdaroğlu’nun “Bu seçimler uygun koşullarda düzenlenmiyor ama her şeye rağmen kazanacağız. Çünkü halk demokrasi istiyor” sözlerini de sayfalarına taşıd
Kılıçdaroğlu, İngiliz Guardian gazetesine konuştu: Her şeye rağmen kazanacağız

Dünya basını 14 Mayıs seçimlerini dikkatle takip ediyor.

İngiliz Guardian gazetesi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla söyleşisini içeren haberi, “Türkiye demokrasisinin geleceği olarak tanımlanan siyasetçi” başlığıyla yayınladı.

Millet İttifakı'nın pazar günü İstanbul'da düzenlediği mitingi takip eden Guardian, Kılıçdaroğlu'yla da bir söyleşi gerçekleştirdi. “Bu seçimler uygun koşullarda düzenlenmiyor ama her şeye rağmen kazanacağız. Çünkü halk demokrasi istiyor” diyen Kılıçdaroğlu, dış politikaya dair de açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nu “Muhalefetin Erdoğan'ı koltuktan indirmesi yönündeki en güçlü şansını temsil eden yüz” olarak niteleyen Guardian, Erdoğan'ın popülaritesinin yüksek enflasyon nedeniyle azaldığına dikkat çekti. Haberde, Kılıçdaroğlu'nun ortodoks ekonomi politikalarına ve parlamenter demokrasiye dönüş sözü verdiği de hatırlatıldı.

‘SURİYE’YLE MASAYA OTURACAĞIZ’

Guardian'a açıklamasında mültecilerle ilgili soruna çözüm için Suriye'yle masaya oturacaklarını ve Rusya'yla ilişkileri Türkiye'nin çıkarlarına göre düzenleyeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, mevcut Türk dış politikasının ülkenin çıkarlarına uygun şekilde yürütülmediğini söyledi.

İngiliz gazetesi, Kılıçdaroğlu'nu bekleyen en büyük zorluklardan birinin, Moskova ve Kiev arasında denge kurmaya çalışan Erdoğan'ın bu konuda bırakacağı miras olacağı yorumunu da yaptı.

Haberde İstanbul mitingine katılan vatandaşların görüşlerine de yer verildi. 19 yaşındaki Emirhan isimli bir genç, “Buraya Türk demokrasisinin geleceği için geldim. Erdoğan yeniden seçilirse yeniden seçim düzenleneceğine inanmıyorum” dedi.

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