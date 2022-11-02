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Kılıçdaroğlu İngiltere temaslarına başladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Londra ziyareti başladı. Kılıçdaroğlu ilk olarak girişimcilere destek veren iki kuruluş “Entrepreneur First” ve “The Creator Fund” yetkilileri ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu İngiltere temaslarına başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, üç gün sürecek İngiltere temasları başladı.

Kılıçdaroğlu bugün ilk olarak, teknoloji alanındaki girişimcilere destek veren “Entrepreneur First” yetkilileri bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na ziyarette; CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nu Entrepreneur First kuruluşunun ortaklarından Jonny Clifford karşıladı. Kılıçdaroğlu'nun burada; start up girişimleri kurmak isteyen gençlerin yatırımcılarla nasıl bir araya gelebileceği konusunda bilgi aldığı öğrenildi.

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Kılıçdaroğlu ve CHP Heyeti daha sonra; kendisini “Avrupa'nın lider derin teknoloji ağı” ve “girişim öncesi ve start up ağı” olarak tanımlayan The Creator Fund yetkilileri ile St. Pancras Renaissance Hotel'de bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu burada, The Creator Fund yetkilisi Jeremy Brown'dan bilgi aldı. 

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