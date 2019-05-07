Kılıçdaroğlu: İptal kararını Yüksek Seçim Kurulu içerisindeki 7 tane çete mensubu hakim verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu’nun yeniden aday gösterilmesinin ardından, ana muhalefet lideri partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşuyor.

Toplantıyı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski ve yeni il başkanları, CHP Kadın Kolları, sendikacılar ve çeşitli dernek ve yöneticileri de izliyor. CHP lideri kürsüye "Hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde çıktı.

PM toplantısında çıkan kararı Grup Toplantısında açıklayacak olan Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Bu grup toplantısını diğer toplantılarından biraz farklı yapacağız. Tek konumuz var: Adalet, hukuk, vatandaşın vicdanı.

Seçimler yapıldı. Köy köy, ilçe ilçe, il il gezdiler dünyanın iftirasını attılar.

Ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum dedim. Vatandaş tercihini kullandı, gitti sandığa oyunu verdi.

Demokrasiden, hukuktan, adaletten yana, belediye başkanımızdan yana oyunu verdi."

'HAKİM ADAM SATILIK DEĞİLDİR'

YSK'nin gerçek yüzlerini göstereceklerini ifade eden CHP lider, "İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu ile milletin iradesine kumpas kurdular" dedi.

Bir kez daha YSK sürecinde AKP tarafından yapılan itirazları özetleyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Sandık kurullarını biz oluşturmadık. Hakimler oluşturdu. Bunu son seçimlerde de, cumhurbakşkanlığı seçimlerinde de yaptılar. Bunu gerekçe göstererek verilen mazbatayı iptal ettiler.

Hakim dediğin adam; verdiği kararın arkasında duran adamdır. Hakim dediğin esen rüzgara göre yön değiştiren adam değildir. Hakim dediğin adam vicdanına göre karar veren adamdır. Hakim dediğin adam satılık adam değildir."

Başka kentlerde benzer başvuruları reddeden YSK'nin İstanbul'da kabul edildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

'YSK İÇİNDEKİ 7 HAKİM ÇETE MENSUBU'

"Yüksek Seçim Kurulu içerisindeki çete mensubu 7 tane hakim iptal kararı veriyor."