Kılıçdaroğlu: Kefende bile vergi varken kürkte neden sıfırlanır

"Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz var, bir tek Saray'da yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürkteki vergi sıfırlamasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Neden kürkte vergi sıfırlanır? Domateste vergi var, kefende vergi var neden kürkte vergi sıfırlanır. Saray ve çevresi için" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz'in proje tanıtım toplantısına katıldı.

CHP'nin iktidar partisinden farklı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bizim bir farkımız var. Bizim toplantılarımızda öncelikle adaylarımız konuşur yaptıklarını anlatır, yapacaklarını anlatır. Sonrasında ben konuşurum. Onlar ne yapıyor, başlıyorlar Kılıçdaroğlu, CHP başka sözleri yok. Bereket ki ben varım konuşabileceği bir şey var" dedi.

Çalışmalarından dolayı Burdur Belediye Başkan Ercengiz'e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Havalimanından buraya kadar gelirken bir Avrupa kentine yakışır parklar, bisiklet yolları ile karşılaştım" diye konuştu.

Belediye başkanlarının harcadıklarının hesabını vermek zorunda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, siyasetin cep doldurma yeri olmadığını ifade etti.

"Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz var"

"Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz var, bir tek Saray'da yok" diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Saray'da yaşayanlar halkın sorunlarını bilemez, hele hele 3 bin kişilik koruma ordusu ile gezenler hiç bilemez. Musluğu açtığınızda 5, elektrikte 4 vergi ödüyoruz. 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye ödenen faiz 149 milyar dolar. Yanlış dış politika nedeniyle Türkiye'deki Suriyelilere ödenen para 35 milyar dolar. Peki çiftçiye neden ödenmiyor. Ya Saray'dan yana ya da halktan yana oy kullanacağız"

"Kefende vergi varken kürkte neden sıfırlanır"

Kürkteki vergi sıfırlamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Kürkte vergi neden sıfırlanır biri bana açıklasın. Domateste vergi var, kefende vergi var neden kürkte vergi sıfırlanır. Saray ve çevresi için" ifadelerini kullandı.