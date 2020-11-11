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Kılıçdaroğlu, KKTC İle İlişkilerin Geliştirilmesi Görevini Savaş'a Verdi

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin KKTC temsilciliğinin çalışmalarına destek olmak üzere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı görevlendirdi.
Kılıçdaroğlu, KKTC İle İlişkilerin Geliştirilmesi Görevini Savaş'a Verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin KKTC temsilciliğinin çalışmalarına destek olmak üzere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı görevlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Savaş'tan "Milli Bayramlar ve KKTC ile Türkiye arasında yürütülen siyasi, sosyal ve kültürel çalışmalara, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak" destek olmasını istedi.

Başkan Savaş yaptığı değerlendirmede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği görevden mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

KKTC’nin tarihi, coğrafi ve siyasi açıdan çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Savaş, "Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daima vatanımızın bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

KKTC'de çok sayıda Hatay nüfusuna kayıtlı vatandaşın yaşadığına dikkat çeken Savaş, Kuzey Kıbrıs ile Hatay arasında özel bir bağ olduğunu, Hataylı iş insanlarının da bu ülkede ciddi düzeyde yatırımları bulunduğunu hatırlattı.

Yakında başlaması planlanan Hatay-KKTC arası deniz otobüsü (HADO) seferlerinin iki ülke arasındaki ticari ve turistik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten

Savaş, "Sayın Genel Başkanımızın verdiği görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. KKTC'nin siyasi olarak tüm dünyada tanınması için yoğun çaba göstereceğiz" diye konuştu.

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