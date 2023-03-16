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Kılıçdaroğlu, KKTC'ye geliyor

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Kemal Kılıçdaroğlu, bugün KKTC'ye geliyor...
Kılıçdaroğlu, KKTC'ye geliyor

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün KKTC'ye geliyor.

Adıyaman İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Melekler Takımının aileleriyle görüşecek olan Kılıçdaroğlu, taziye için Gazimağusa'da olacak...

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