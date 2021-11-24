  • BIST 1.812,30
  • Altın 684,75
  • Dolar 11,9240
  • Euro 13,3655
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Kılıçdaroğlu: Milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum; ilk mitingimiz Mersin'de

»
"Satacak bir şey kalmayınca, fakirliğimizi satmaya karar verdiler"
Kılıçdaroğlu: Milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum; ilk mitingimiz Mersin'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurunun artması ve ekonomideki gidişata ilişkin olarak, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: 

"Kifayetsiz Erdoğan’ın iktisadi temellerden tamamen uzak ekonomi yönetimi, liyakatsiz bürokratlar ile birleşince, ülke kaosa sürüklendi. Türk Lirası serbest düşüşe geçti. Mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Marketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımız satacak mal bulamıyor. Şahıs ve şürekâsı açık ve net söylüyorlar: “Ülkeyi o kadar fakirleştireceğiz ki, yurt dışından gelenler çok ucuza insanımızın emeğini sömürebilecek.” Ülkenin geleceği ile ilgili tek vaatleri sömürülmenizdir. Satacak bir şey kalmayınca, fakirliğimizi satmaya karar verdiler.

Ey Şahıs, ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı, bellidir ki sizde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Adalet Bakanı Gül: "Finans mahkemeleri kurulacak"24 Kasım 2021 Çarşamba 15:26
  • Demirtaş'tan muhalefete ortak miting çağrısı: 'Bugün değilse ne zaman?'24 Kasım 2021 Çarşamba 13:55
  • Vatan Partisi'nden "dolar yasaklansın" teklifi24 Kasım 2021 Çarşamba 13:40
  • Türkiye-BAE yakınlaşması ne getirir?24 Kasım 2021 Çarşamba 10:11
  • Nusret Bulaşığa Girişti23 Kasım 2021 Salı 21:55
  • İktidar erken seçimden kaçabilecek mi?23 Kasım 2021 Salı 21:13
  • Demirtaş: Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip Boji’ye bağlayacaklar23 Kasım 2021 Salı 20:45
  • Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa, erken seçimin kapısını aç kardeşim, yazıktır günahtır bu millete23 Kasım 2021 Salı 20:33
  • Ankara'da Halk Sokağa İndi!23 Kasım 2021 Salı 20:19
  • TC Merkez Bankası'ndan kur açıklaması!23 Kasım 2021 Salı 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti