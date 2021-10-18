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Kılıçdaroğlu: Milletin evlatları 'KPSS' diye umutlansın, Erdoğan ve şürekası vakıf süslü paralel yapılarla onların geleceğini çalsın.

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Sonra 'vesayet' falan, hep aynı nakarat. Geçiniz bunları, kimse yemiyor
Kılıçdaroğlu: Milletin evlatları 'KPSS' diye umutlansın, Erdoğan ve şürekası vakıf süslü paralel yapılarla onların geleceğini çalsın.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, memurlara yaptığı uyarı için “CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Marmaris’teki Yerel Medya Çalıştayı'nda yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletin evlatları ‘KPSS’ diye umutlansın, Erdoğan ve şürekası vakıf süslü paralel yapılarla onların geleceğini çalsın. Sonra ‘vesayet’ falan, hep aynı nakarat. Geçiniz bunları, kimse yemiyor."

Kılıçdaroğlu'nun, Marmaris’teki konuşmasından paylaştığı kesitte yer alan ifadelerse şöyle

"Kamu görevlisi, bir ailenin veya sarayın memuru değil, onlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin şerefli memuru olmak zorundadır. Güneydoğu’da veya Doğu Anadolu Bölgesi’nde fakir ailelerin çocuklarının en büyük umudu, devlet memuru olmaktır. ‘Devlette memur olacağım. Güvencem olacak, belli bir aylığım olacak, ailem olacak.’ Bu beklentiyi onların elinden alıp bir vakıf aracılığıyla belli kişilere verirseniz bunun savunulacak yönü var mıdır? Bunun ahlaki yönü var mıdır? Bunun adalet yönü var mıdır? Kanun dışı size ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibariyle durun, yapmayın artık. Orada durun.”

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