Kılıçdaroğlu: Namuslu savcılara son kez sesleniyorum; 10 milyon euro'yu Ankara'da kimin için istediklerinin yanıtı, sizi Deniz'in katillerine de götürecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum" notuyla bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, "İlk soracağınız soru: 10 milyon avroyu Ankara'da kimin için istediler? İşte o sorunun yanıtı sizi Deniz'in katillerine kadar da götürecek." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sabah Rumeli kökenli gençlerimizle buluşmuştum. İnanın çok mutluydum. Rumeliyi Balkanları vatanımızı konuştuk. Sonra Deniz'i öldürdüler. İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın. Kaçan kaçsın, kalan da ölsün. kahvaltı ederken Denizi öldürdüler. Katlettiler kızımızı. Onun bu gece namuslu savcılara son çağrımı yapacağım. Bu gece bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son kez sesleniyorum. Biliyorum ki azınlıkta olsanız da hala vatanseverleriniz var .Hala oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları. Ama hepinizi hala bitiremediler.

Az kaldınız ama oradasınız. Hala kalbiniz bu ülke için çarpıyor. Biliyorum bu talebim tüm emeğinize mal olabilir. Sürebilirler sizi men edebilirler mesleğinizden. Ama aynı zamanda içiniz içinize sığmıyor biliyorum. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk'ün ruhu hala içinizde yaşıyor. Bu ülkenin namuslu evlatları. Vaktimiz hızla daralıyor. Soruşturma açmaz iseniz daha çok provakasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz. Daha çok Denizlerin canlarına kastedilecek. unutmayın dünyada bizi haydut devlet konumuna düşürmek isteyen düşmanlrımız var Onların dümenine siz de ister istemez su taşımış olacaksınız. İlk soracağınız soru: 10 milyon avroyu Ankara'da kimin için istediler? İşte o sorunun yanıtı sizi Denizin katillerine kadar da götürecek."