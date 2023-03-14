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Kılıçdaroğlu: Neoliberalizm karşıtı eğilim güçleniyor, yalnız değiliz

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"Bu süreçte yalnız değiliz. Zenginin daha zengin olduğu, fakirin daha da fakirleştiği bir düzen sürdürülebilir değil. Bunu herkes görüyor. Dünya yeni bir sosyal devlet anlayışıyla yeniden formatlanmalı"
Kılıçdaroğlu: Neoliberalizm karşıtı eğilim güçleniyor, yalnız değiliz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neoliberalizm karşıtı eğilimin dünyada gün geçtikçe güçlendiğini belirterek, "Bu süreçte yalnız değiliz. Zenginin daha zengin olduğu, fakirin daha da fakirleştiği bir düzen sürdürülebilir değil. Bunu herkes görüyor. Dünya yeni bir sosyal devlet anlayışıyla yeniden formatlanmalı" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü gazetesine verdiği röportajda, neoliberalizme alternatif nasıl bir sistem önerdiği sorusuna, "Bu süreçte yalnız değiliz." yanıtını verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zenginin daha zengin olduğu, fakirin daha da fakirleştiği bir düzen sürdürülebilir değil. Bunu herkes görüyor. Dünya yeni bir sosyal devlet anlayışıyla yeniden formatlanmalı. Göreceksiniz bu yeni dönemin öncü ülkesi olacağız.

"Bizim bu süreçteki nihai hedefimiz 'Tek bir çocuğumuz dahi yatağa aç girmeyecek' şeklinde özetlediğimiz yeni bir ekonomik programdır. Birlikte üreteceğiz ancak hakça bölüşeceğiz. Belki birileri artık daha az kazanacak ama huzurlu bir Türkiye'de yaşayacak. Ve toplumun büyük bir bölümü de daha çok kazanacak.

"Gelir dağılımındaki eşitsizlik kısa sürede ortadan kaldırılacak ve inanın bu 84 milyon için huzur, refah, kardeşlik getirecek. Yani bu topraklarda yeniden hakça bir paylaşım düzeni kurulmuş olacak."

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