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Kılıçdaroğlu: Neymiş Türkiye'nin beka sorunu varmış Türkiye tehlikedeymiş. 17 yıldır bu memleketi kim yönetiyor?

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CHP Lideri Çekmeköy'deki mitinginde Cumhur İttifakı'nın söylemlerini eleştirdi
Kılıçdaroğlu: Neymiş Türkiye'nin beka sorunu varmış Türkiye tehlikedeymiş. 17 yıldır bu memleketi kim yönetiyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın "Beka meselesi" söylemlerini eleştirerek, "Neymiş Türkiye'nin beka sorunu varmış Türkiye tehlikedeymiş. 17 yıldır bu memleketi kim yönetiyor?" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Her yerde onurumuzla ve gururumuzla duracağız. Zalimin önünde asla diz çökmeyeceğiz. Eğer bir memlekette 8 milyon işsiz varsa binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa 6 milyon kişi sokaktan geçiniyorsa o memleketin değişime ve dönüşüme, birlikte hareket etmeye kararlılıkla hareket etmeye ihtiyacı vardır. Sanıyorlar ki beni kızdıracaklar. Asla kızmam'' diye konuştu.

 CHP Lideri İstanbul Çekmeköy'deki mitingde konuştu.

"Her yerde onurumuzla ve gururumuzla duracağız. Zalimin önünde asla diz çökmeyeceğiz. Zulme asla alet olmayacağız. Nerede bir mazlum varsa bu kardeşiniz o mazlumun yanında olacaktır." diyen Kılıçdaroğlu,  "Bunu söylediğim zaman beyefendi rahatsız oluyor 'Bay Kemal konuşuyor' diyor. Bay Kemal konuşacak tabii. İşçinin, çiftçinin, esnafın, tüccarın derdini kim dile getirecek? Ona göre hiç dert yok. Eğer bir memlekette 8 milyon işsiz varsa binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa 6 milyon kişi sokaktan geçiniyorsa o memleketin değişime ve dönüşüme, birlikte hareket etmeye kararlılıkla hareket etmeye ihtiyacı vardır. Sanıyorlar ki beni kızdıracaklar. Asla kızmam asla" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

- Neymiş Türkiye'nin beka sorunu varmış Türkiye tehlikedeymiş. 17 yıldır bu memleketi kim yönetiyor? Benim derdim bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım. Herkesin işi aşı olsun her evde huzur bereket olsun. Onlara göre soğan patates ekecek yer yok. 

- 17 yılın sonunda Türkiye'yi nereye getirdiğini gördük. Vatandaşı getirdin soğan kuyruğuna soktun. Adı ne? 'Varlık kuyruğu.' Şu Almanya'nın haline gerçekten üzülüyorum. Fakir Almanya fakir Japonya fakir Güney Kore. Oralarda hiç kuyruk yok. 

- Sevgili zat varlık kuyruğu olsaydı sen o kuyruğun en başında yer alırdın. Ben bunu bilmez miyim?

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