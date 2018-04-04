Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri derse bıraktı

Gazete DuvaR'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) okuyan öğrenciler kampüse ulaşımı sık sık otostop çekerek sağlıyor. Bir grup öğrencinin otostop çektiği güzergahtan geçen CHP lideri Kılıçdaroğlu, öğrencilerin talebine kayıtsız kalmadı.

Genel Merkez binasına doğru ODTÜ içerisinden geçiş yapan Kılıçdaroğlu, öğrencileri tek tek bölümlerine kadar bıraktı. Kılıçdaroğlu ile anı fotoğrafı çektiren öğrenciler bir sosyal medya grubunda fotoğrafı paylaştı.

Edinilen bilgiye göre CHP lideri sık sık yolda otostop yapan öğrencileri aracına alarak birlikte seyahat ediyor. Hacettepe Üniversitesi'nde ders verdiği dönemden bu yana öğrencileri aracına konuk eden Kılıçdaroğlu, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

Bindikleri araçta Kılıçdaroğlu'nu karşılarında görünce şaşıran öğrencilerin eleştirileri, övgüleri ve talepleriyle süren yolculuk okul binalarının önünde sona eriyor.