  • BIST 113.976
  • Altın 171,663
  • Dolar 3,9995
  • Euro 4,9181
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
ÖZEL HABERUBP Dikmen adayını belirledi

Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri derse bıraktı

»
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ODTÜ'lü otostop çeken öğrencileri aracına alıp okullarına kadar bıraktı.
Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri derse bıraktı

Gazete DuvaR'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) okuyan öğrenciler kampüse ulaşımı sık sık otostop çekerek sağlıyor. Bir grup öğrencinin otostop çektiği güzergahtan geçen CHP lideri Kılıçdaroğlu, öğrencilerin talebine kayıtsız kalmadı.

Genel Merkez binasına doğru ODTÜ içerisinden geçiş yapan Kılıçdaroğlu, öğrencileri tek tek bölümlerine kadar bıraktı. Kılıçdaroğlu ile anı fotoğrafı çektiren öğrenciler bir sosyal medya grubunda fotoğrafı paylaştı.

Edinilen bilgiye göre CHP lideri sık sık yolda otostop yapan öğrencileri aracına alarak birlikte seyahat ediyor. Hacettepe Üniversitesi'nde ders verdiği dönemden bu yana öğrencileri aracına konuk eden Kılıçdaroğlu, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

Bindikleri araçta Kılıçdaroğlu'nu karşılarında görünce şaşıran öğrencilerin eleştirileri, övgüleri ve talepleriyle süren yolculuk okul binalarının önünde sona eriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye Gazeteleri hangi manşetleri attı?03 Nisan 2018 Salı 08:00
  • Can Dündar için kırmızı bülten kararı02 Nisan 2018 Pazartesi 17:30
  • Dolar yeni haftaya 3.96, euro 4.88 liradan başladı02 Nisan 2018 Pazartesi 11:30
  • Türkiye'de gazeteler hangi manşetleri attı?02 Nisan 2018 Pazartesi 07:14
  • Yıldırım: “Ege ve Kıbrıs'ta boş hayaller peşinde koşmayın”01 Nisan 2018 Pazar 13:11
  • Erdoğan: Çatlayın patlayın AKM'yi yıktık31 Mart 2018 Cumartesi 13:48
  • Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı29 Mart 2018 Perşembe 16:31
  • Sağlık Bakanı Besim Türkiye Başbakan Yardımcısı Akdağ'ı ziyaret etti28 Mart 2018 Çarşamba 10:32
  • Çiftlikbank'ın kullandığı dolandırıcılık yöntemini açıklıyoruz28 Mart 2018 Çarşamba 10:13
  • Yunan askerlerin tutukluluğuna devam kararı27 Mart 2018 Salı 18:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti