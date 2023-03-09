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Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni topluyor

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CHP Parti Meclisi (PM), cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin hazırlıklarını değerlendirmek üzere pazar günü toplanacak.
Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni topluyor

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından seçim hazırlıkları başladı.

PAZAR GÜNÜ TOPLANACAK

Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını başlatmadan önce PM’yi toplama kararı aldı. CHP PM, Kılıçdaroğlu başkanlığında 12 Mart Pazar günü saat 15.00’te parti genel merkezinde toplanacak.

HAZIRLIKLAR ELE ALINACAK

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşması ile başlayacak PM’de, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine yönelik hazırlıklar ele alınacak.

DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2 günlük deprem bölgesi ziyareti kapsamında, Malatya ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunacak.

Kılıçdaroğlu, yarın Malatya, cumartesi günü Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek.

YAVAŞ DA EŞLİK EDECEK

Kılıçdaroğlu’na, bazı genel başkan yardımcılarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik edecek.

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