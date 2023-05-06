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Kılıçdaroğlu rest çekti: Onların kökünü kazıyacağım

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu baronları, onların kökünü kazıyacağım kökünü. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım diyebiliyorlar mı? Kul hakkı yemedim yedirmeyeceğim diyebiliyorlar mı? Söyleyemiyorlar. Ben onların nasıl malı götürdükleri
Kılıçdaroğlu rest çekti: Onların kökünü kazıyacağım

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan!da vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“BU MUDUR MİLLİYETÇİLİK?”

*Anadolu’da fabrikalar olacak, insanlar çalışacak. Erzincan’ı demir ağlarla Trabzon Limanı’na ulaştıracağım. Burada bir zamanlar Sümerbank’ın iplik ve dokuma fabrikası vardı.

*Binlerce insan çalışırdı. Neden kapatıldı bu fabrika? O fabrikaların tamamını yeniden yapacağız. Şeker fabrikası özelleştirildi. 6000 kişi çalışıyordu şimdi 250 kişi çalışıyor. Bu mudur milliyetçilik?

*Köy okullarını yeniden açacağız. Veteriner, ziraat mühendisi, imam olacak. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız. Çiftçiler gerçek üretimi yapamıyorlar, alın terinin karşılığını alamıyorlar. Buğday, arpa, et, canlı hayvan, mercimek dışarıdan geliyor.

*Bu ülkenin toprağı, güneşi, insanları yok mu? Neden çiftçiyi, üreticiyi toprağa küstürdünüz? Onların alın terinin karşılığını vereceğim.

“ARTIK BU ÜLKE DEĞİŞİM İSTİYOR”

*Artık bu ülke değişim istiyor. Ahlaklı, insanları ayırmayanı, ayrışmaya karşı çıkan bir yönetim. Bunu beraber yapacağız. Bu ülkeye huzuru ve bereketi mutlaka ama mutlaka getireceğiz.

*Köy okullarını yeniden açacağız. Köyde öğretmen, imam, ziraat teknisyeni, veteriner hekimi olacak, köylüye hizmet edecek. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız.

“Kul hakkı yemeyeceğim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Söz verdim söz, onlar yandaşları bu kardeşiniz vatandaş için çalışacak.

* Uyuşturucu baronları, onların kökünü kazıyacağım kökünü. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım diyebiliyorlar mı? Kul hakkı yemedim yedirmeyeceğim diyebiliyorlar mı? Söyleyemiyorlar. Ben onların nasıl malı götürdüklerini biliyorum.

*Sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimde hiçbir fakir ailenin suyu, doğalgazı, elektriği kesilmeyecek.

*Yardımı da fakirleri topla sıraya diz televizyonları çağır, sonra hava bas yardım yapıyorum diye, bunu da kaldıracağız.

*Fakir ailelerde kadının hesabına para yatıracağız. Kimin fakir olduğunu sadece sosyal devlet bilecek. Bu ülkeden 418 milyar doları götürdüler. Tamamını getireceğim, 85 milyona vereceğim. Benim kitabımda ayrımcılık yoktur.

*Kadınların hesabına para yatıracağız. Kimse kimsenin durumunu bilmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bizim belediyeler çiftçilere her türlü yardımı yapıyorlar; hibe desteği, tohum, su desteği veriyorlar.

*Üreticilerin ürünlerini belediyelerimiz satın aldı. 11 büyükşehir belediyemiz yardımı yapmak için yola çıktı ve görevlerini yapıyorlar.

SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI

*Sinan Ateş'in katillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım ve yargıya teslim edeceğim. Bizim milliyetçilik anlayışımız vatanseverliktir. O tank palet fabrikasını da Katar'dan alacağım ordumuza teslim edeceğim.

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