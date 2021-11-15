Kılıçdaroğlu: Saçmalıklarla karşı karşıyayız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ekonominin kitabını yazdık" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a tepki göstererdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti heyetiyle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, görüşme öncesinde bir sosyal medya paylaşımında bulunarak, “Saray, enerjiye yüzde 48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye’nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00’de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum. Saray şunu çok iyi biliyor ki, sanayici enerjiye yapılan bu zamları halka yansıtmak zorunda. Sonra gelsin sanayicimize karalamalar… Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

2 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Hisarcıklıoğlu ile yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, görüşmesi sonrasında açıklamada bulundu. Çok sayıda basın mensubu Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını takip etti.

“HİÇ KİMSE KENDİSİNİ YALNIZ HİSSETMESİN”

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları söyledi:

*Arkadaşlarımla beraber Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin değerli başkanını ve arkadaşlarını ziyaret ettik. Hiç kimse, üretim yapan, alın teri döken, ihracat yapan, iç piyasaya mal üreten, ne sanayicisi ne esnafı hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin.

*Geliş amacımızın öznesi bu. Dolayısıyla biz bu ülkenin üretimle ve alın teriyle büyüyeceğini ve kazanacağını biliyoruz. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye'yi hızla büyütebiliriz.

*Onları korumak, onların haklarını savunmak, önlerindeki engelleri kaldırmak için CHP olarak elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Onların finansmana erişimi, dijitalleşme konusunda önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırmak da bizim görevimiz.

*Ülkeyi fakirleştirip, ihracat yapacağım diye inatlaşma içine giren bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne kadar çok fakir olursa, o kadar çok ihracat yapacağız ve buradan gelir elde edeceğiz diye akla mantığa sığmayan bir düşünceyle karşı karşıyayız.

*Bu düşünceyi asla doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin fakirleşmesi, Türkiye'nin ciddi anlamda ekonomide kayıplar vermesi demektir. Eğer Türkiye fakirleşirse, iç piyasa talebinin de olmayacağını, daralacağını hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye'nin yaşadığı dramlardan birisi de budur.

*İç piyasada vatandaşa, emekliye, işçiye, memura vermiyorsunuz, esnaf kazanamıyor. Peki insanlar nasıl alışveriş yapacaklar? İç piyasada da ciddi bir sorunumuz var.

“ZIRVALIK VE SAÇMALIK”

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekoniminin kitabını yazdık” sözlerine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle sürdürdü:

*Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Gerçekten ekonominin kitabı yazılmış. Şahane kitaplar yazılmış. Böyle bir anlayışı hiç görmedim, hiç tanık da olmadım. Eğer biz iç piyasayı büyütmek istiyorsak, ihracat yapmak istiyorsak, Türkiye'nin uluslararası piyasalarda itibar kazanmasını istiyorsak her alanda üretim ve güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız.

*Bu zırvalıklarla, saçmalıklarla…'Ekonomiyi çok iyi biliyorum, bu işin kitabını yazdım…' Kitabını yazdığının nasıl olduğu belli. Türk lirasının dolar karşısında nasıl eridiği de belli.

Üretene, alın teri dökene, istihdam yaratana her zaman saygımız var. Önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız.

*Bu zırvalıklara ve saçmalıklara asla itibar etmesinler. Bizi dinlesinler. Ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini, nasıl mücadele edeceğimizi, ülkeyi aydınlığa nasıl kavuşturacağımızı içeride anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz.

Rifat Hisarcıklıoğlu ise görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.