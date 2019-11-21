Kılıçdaroğlu Saray'a giden CHP'li siyasetçi hakkında ilk kez konuştu: Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bir siyasetçinin Saray'a gittiği iddialarına ilişkin, "Şaşırmadım, doğrudur. Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor" dedi

FOX TV'de katıldığı canlı yayında "Erken seçime siz ne diyorsunuz?" sorusuna "Erken seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Erken seçim olması için bir kişinin karar vermesi gerekiyor. Erken seçim talebi gelirse, 'Hay hay' deriz. Erdoğan ve ekibi ülkeyi yönetemiyor. Milletin anası ağladı" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Bizim için öncelik huzuru oluşturmak. Seçimin ne zaman olacağı konusunda tahmin etmekte zorlanıyorum. Erdoğan'ın ruh sağlığı iyi değil, saldırgan. Böyle bir ortamda seçimin ne zaman olacağını bilmiyorum. Erken seçim çağrısında bulunmuyoruz ama getirirlerse 'Evet' deriz" ifadesini kullandı.

24 belediyesine kayyım atanan HDP'nin erken seçim talep etmekte haklı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin kuralları var. Demokrasi isteyenlerin bir araya gelmeleri işin doğası gereği. Erdoğan bizim yaptığımız ittifakı bozmak istiyor. Barış Pınarı Harekâtı'nın ertesi günü Millet İttiffakı'nın bozulması gerektiğini söylüyor. Ordunun gücünü kullanarak nasıl bozarım diye düşünüyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bizim bir hatamız oldu. Başörtü meselesini Türkiye’nin en büyük sorunu haline getirdik. Türkiye bir dönem gereksiz bir şekilde kutuplaştı. YÖK Başkanı’nı aradıktan sonra başörtü yasağı kaldırıldı üniversitelerde. Kadının kılık kıyafeti değil mutfaktaki huzuru bizi ilgilendiriyor. Kadın kardeşlerimiz nasıl giyinirlerse giyinsinler onlara saygı göstermek bizim görevimiz" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"EYT'liler aile sigortası sistemi ile geçinebilir"

Saray’ın ekonomi problemi yok ama Türkiye’nin ana problemi ekonomi. Hukuk güvenliğini sağlamak gerek bu çok önemli. Erdoğan istediğini hapse attırıp hapisten çıkarabiliyor. Trump kime teşekkür etti Türk hukukuna mı? Erdoğan’a teşekkür etti. Can ve mal güvenliği olmayan ülkede demokrasiden bahsemezsiniz. Yabancı yatırımcı gelmez. Bunu ben mi söylüyorum? İş dünyası da söylüyor. Adalet olmadığı için reform yaptılar. KHK ile pek çok kişinin işine son verdiler. Beraat etmelerine karşı neden işlerine iade edilmiyorlar?

EYT’liler aile sigortası ile geçinebilir. Biz bunu her yerde söyledik. EYT'liler iş bulsa da çalışmak istemiyor. Çünkü çalıştıkça daha az maaş alacağı için.

"Tank Palet Fabrikası açıkça peşkeş çekildi"

Sakarya Tank Palet Fabrikası için neden ihaleye çıkmadınız? İhaleye çıkmadan yatırım konuşulmaz. Neyi saklıyorsunuz? Devir işlemlerinin nasıl yapılacağı gizlendi. Elinizi vicdanınıza koyun arsayı bile kiralasanız 50 milyon dolardan fazla eder. Açıkça peşkeş çekildi.

Ahmet Takan'ın dün arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bir gazetecinin özgürce yazmalıdır. Gazeteci işin doğrusunu bir şekilde ifade eder.

Canan Hanım zaten koruma istemedi. Bizim anladığımız anlamda Türkiye Cumhuriyeti yok. İçişleri Bakanlığı görevini yapsa tedbirleri kendi almalı. Ne olursa olsun hiç kimsenin morali bozulmasın. AK Partili ve ülkücü kardeşlerimizin oyların biz bu ülkeyi düzelteceğiz. Benim ve çocuklarımın veremeyeceği hesap yok. Türkiye'nin üretmesini istiyorum.

Saray'a giden CHP'li

Ben şaşırmadım. CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var mantık var, başka işin mi gücün mü yok. Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devriye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum. Erdoğan, kimseyi Saray’a davet etmedim diyemiyor. Bu haber doğru mudur yanlış mıdır? Herkes konuşuyor, tek susan Erdoğan.

Şehir değil yandaşları zengin etme hastaneleri"