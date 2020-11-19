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Kılıçdaroğlu: Seval Türkeş beni aradı; üzüntülerini dile getirdi

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Kılıçdaroğlu: Seval Türkeş beni aradı; üzüntülerini dile getirdi
Kılıçdaroğlu: Seval Türkeş beni aradı; üzüntülerini dile getirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP’nin 1997’de hayatını kaybeden kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’in kendisini arayıp Alaattin Çakıcı’nın tehdit içeren mektubu ve sonrasında MHP’nin tutumuyla ilgili üzüntülerini dile getirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, salı günü partisinin grup toplantısında, yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin” diye sormuştu.

Çakıcı, aynı gün, Twitter hesabından yayınladığı mektupta, CHP liderine “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”“Akıllı ol” gibi tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulumuştu. Çakıcı’yı, ‘dava arkadaşım‘ diye niteleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP liderine sert çıkmıştı: “Ülküdaşım Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir.”

Safranbolu’da gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan CHP lideri meşru bir organın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde köprü olarak kabul ettikleri bir partinin genel başkanının bir mafya liderine sahip çıkmasına üzüldüğünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bu konuda beni duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş’e ait. Aradı; büyük üzüntülerini dile getirdi ve bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da rahatsızlık yarattığını ifade etti. Bunu söylemek isterim. Diğerlerinin bir önemi yok.”

CHP her türlü eleştiriye saygı duyarak, kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bakın bir cumhuriyet şehrindeyiz. Pek çok sorun var.. esnafın sorunu var. Aslında siyaset kurumunun bununla ilgilenmesi lazım. Eğer siyaset kurumu bir mafya mensubuna sahip çıkıyorsa demokrasi, hukuk açısından sorun var demektir. Bunları aşmalıyız. “

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