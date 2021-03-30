Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim bekliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında dün toplanan CHP MYK’nın gündeminde İstanbul Sözleşmesi ve ekonomide yaşanan gelişmeler vardı.

Kılıçdaroğlu, ekonomide sıkıntıların olduğunu belirterek kurmaylarına, “Anadolu’yu gezmeye devam edeceğiz. Halka gidip anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Yıl sonuna doğru seçim bekliyoruz. Sonbaharda seçim bekliyorum, olacak gibi” dedi.

CHP Genel Başkanı’nın kurmaylarına erken seçim konusunda, “Hazırlanın” talimatını verdiği öğrenildi. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Kılıçdaroğlu, toplantıda İstanbul Sözleşmesi’nin fiilen yürürlükte olduğunu, İstanbul Sözleşmesi’nin hukuki kazanımlarından geri gidilmemesi gerektiğini ifade ederek, bunun bir hak mücadelesi olduğunu da belirtti. CHP MYK’da İstanbul Sözleşmesi konusunda izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı.

Ankara’da toplanan CHP’nin 81 il kadın kolu başkanı kendi illerinde İstanbul Sözleşmesi'ni anlatacak. CHP, İstanbul Sözleşmesinin ne olduğunun tam olarak bilinmediği gerekçesiyle kampanyayı kadına yönelik şiddetle mücadele üzerinden yürütecek.

CHP, “Kadına yönelik şiddete son” sloganıyla kampanyayı yürütürken, bu konuda da afişler de bastırdı.

CHP sahada

Öte yandan CHP milletvekilleri sahada olmaya devam edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki 20 kişiden oluşan milletvekili heyeti 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Isparta’da olacak.

Heyet, Isparta’da esnaf, çiftçi, sendikalar, meslek örgütleri, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek ilin sorunlarına ilişkin Kılıçdaroğlu’na rapor sunacak. Her hafta birkaç ile giden CHP Genel Başkanı’nın bu hafta İstanbul’da temasları olacak. Kılıçdaroğlu’nun, önümüzdeki günlerde de Kuzey Kıbrıs'a gitmesi planlanıyor.