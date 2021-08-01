  • BIST 1.392,910
  • Altın 492,12
  • Dolar 8,4360
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Kılıçdaroğlu: Tarihin bize yüklediği büyük bir sorumluluk var, önümüzdeki seçimlerde Türkiye’de demokrasiyi yeniden inşa etmek!

»
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği büyük bir sorumluluk var, önümüzdeki seçimlerde Türkiye’de demokrasiyi yeniden inşa etmek!" düşüncesini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu: Tarihin bize yüklediği büyük bir sorumluluk var, önümüzdeki seçimlerde Türkiye’de demokrasiyi yeniden inşa etmek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği büyük bir sorumluluk var, önümüzdeki seçimlerde Türkiye’de demokrasiyi yeniden inşa etmek!" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak, ilk kez sandığa gidecek. Ben gençlere ‘Oyunuzu A partisine, B partisine verin’ diye söylemiyorum. İradelerine hep saygı duydum. Sadece şunu düşünmelerini istedim. Sandığa giderken ellerini vicdanlarının üzerine koysunlar ve oylarını öyle kullansınlar.  Otoriter yönetim mi demokrasi mi? Demokrasiden yana olanlar hep kazanmıştır. Umarım bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuğba Özay ölen atıyla fotoğrafını paylaştı: Yaktığınız yerde yanacaksınız!31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:01
  • Bolu belediye başkanı el artırdı: Göçmenler için referandum sandığı kuralım31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:24
  • Azerbaycanlı ekip, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gitti31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:18
  • MetroPOLL ''sorumlu kim'' diye sordu, vatandaş ''hükümet'' dedi31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:16
  • Sedat Peker paylaşımlarıyla geri döndü! Orman yangınları için dikkat çeken ifadeler31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:15
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:40
  • Yangınla mücadele üçüncü gününde: 85 yangından 74'ü kontrol altına alındı30 Temmuz 2021 Cuma 22:30
  • Karamollaoğlu: Paranız varsa yarın uçaklar hemen Türkiye'ye gelir, yangın söndürme uçakları çok basit uçaklar30 Temmuz 2021 Cuma 22:29
  • Demirtaş'tan 'yangın' tepkisi: Mazeret uydurulamaz; nedeni, Türkiye'deki siyasi felaket30 Temmuz 2021 Cuma 21:14
  • Sedat Peker: Yangınları HDP'liler çıkarıyor demek halkımızı HDP binalarına saldırtma amacından başka ne işe yarayabilir?30 Temmuz 2021 Cuma 21:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti