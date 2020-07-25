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Kılıçdaroğlu, tek aday olduğu kurultayda 6. kez genel başkan seçildi

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Kılıçdaroğlu, tek aday olduğu kurultayda 6. kez genel başkan seçildi
Kılıçdaroğlu, tek aday olduğu kurultayda 6. kez genel başkan seçildi

CHP'nin “hedef iktidar” sloganıyla gerçekleştirdiği 37. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde, tek aday olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 6. kez genel başkan seçildi.

Adaylık açıklamasında bunan Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman ise delegenin yüzde 5'ini oluşturan 68 imzayı toplayamadıkları için aday olamadılar.

1356 kayıtlı delegeden 1318'inin oy kullandığı kurultayda, 67 oy geçersiz sayılırken, Kılıçdaroğlu, geçerli 1251 oyun tamanını alarak genel başkan seçildi.

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