Kılıçdaroğlu: "Trump’ın açıklaması Ortadoğu’ya atılan bir bombadır"

"Ortadoğu’da kanın, gözyaşının akmaması için sorunu çözmek varken neden sorunun ortasına bomba atıyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını eleştirerek, "Trump’ın dün yaptığı açıklama Ortadoğu’ya atılan tahrip gücü yüksek bir bombadır. Tam tersine barışı engelleyen, kan dökülmesini öngören bir bombadır." dedi.

"Barışı engelleyen, kan dökülmesini öngören bir bombadır"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra'da basın mensuplarına konuşan Kılıçdaroğlu, İsrail-Filistin sorununun barış süreci içinde çözülmesi gerektiğini belirterek, "Ortadoğu’da kanın, gözyaşının akmaması için sorunu çözmek varken neden sorunun ortasına ayrı bir bomba atıyorsunuz? Neden sorunu büyütüyorsunuz? Trump Amerika’daki sıkışmışlığını bu yöntemle gidermeye çalışıyor. Ama bu, Ortadoğu’da daha çok kanın akmasına yol açan bir yöntem." diye konuştu.

Ortadoğu'da barış konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ve gerek BM gerek İslam dünyasındaki gayretler ile her ihtimale karşı bazı adımlar atıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Trump’ın dün yaptığı açıklama Ortadoğu’ya atılan tahrip gücü yüksek bir bombadır. Tam tersine barışı engelleyen, kan dökülmesini öngören bir bombadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim gençlerimiz Filistin topraklarında yatmaktadır"

Herkesin dikkatle ve sakin bir şekilde durumu değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"İslam dünyasının da İsrail’in de bu konuyu geleceği düşünerek değerlendirmesi gerek. İki devletli bir çözüm, evet. Hiç kimsenin buna itiraz etmemesi gerekir. Filistin’in bağımsızlığı, toprak varlığı herkes tarafından kabul edilmelidir. İki devletli çözüm konusunda herkes elinden gelen çabayı göstermelidir. Filistin sorunu herkesten önce bizim sorunumuzdur. Bizim gençlerimiz Filistin topraklarında yatmaktadır. Ve biz Filistin sorununa büyük ama çok büyük önem veriyoruz."