Kılıçdaroğlu: Türkiye KKTC ile beraber burada yeniden önemli bir aktör olacak

Doğu Akdeniz gazına da değinen Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda, Türkiye'nin KKTC ile beraber burada yeniden önemli bir aktör olacağını ve buradan çıkan gazın Türkiye üzerinden sevkinin yapılacağını dile getirdi.

Bu seçimin sıradan olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Herkes sandığa mutlaka gitsin ve oyunu kullansın. Çünkü bu seçim sıradan bir seçim değil. Türkiye'de ya demokrasiyi gerçekten getireceğiz ya da tarihin çöp sepetine atacağız. O nedenle sadece benim değil, aslında bu ülkede oy kullanan her vatandaşın sorumluluğu var." diye konuştu.