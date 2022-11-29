Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular, bunu hemen düzelteceğiz

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde:

“Kış saatine geçmeyerek çocuklarımıza ne yaptılar? Bu karanlıkta bu yollara düşen insanlarımız… Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular. Bu saraylıların her şeyden korkmasına alıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir? Hayret ediyorum. Bu cehaleti bu ülke kaldıramaz oldu. Bir rapor hazırlattım. Biyolojik saatimizin en önemli uyaranı gün ışığıdır sevgili halkım. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Bozulmuş biyolojik ritim nöro hastalıklar, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser için önemli bir risk teşkil ediyor. Bunlar rapor bilmez, okumazlar. Bunlar kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye’yi. Bunu hemen, mutlaka düzelteceğiz.”